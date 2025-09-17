Lagi Mengenai BLOCKASSET

BlockassetHargae(BLOCKASSET)

1 BLOCKASSET ke USD Harga Langsung:

$0.00597
$0.00597$0.00597
-6.57%1D
USD
Blockasset (BLOCKASSET) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:20:17 (UTC+8)

Blockasset (BLOCKASSET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00597
$ 0.00597$ 0.00597
24J Rendah
$ 0.00684
$ 0.00684$ 0.00684
24J Tinggi

$ 0.00597
$ 0.00597$ 0.00597

$ 0.00684
$ 0.00684$ 0.00684

$ 0.5485619885603312
$ 0.5485619885603312$ 0.5485619885603312

$ 0.006589417735377303
$ 0.006589417735377303$ 0.006589417735377303

0.00%

-6.56%

-31.31%

-31.31%

Blockasset (BLOCKASSET) harga masa nyata ialah $ 0.00597. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLOCKASSET didagangkan antara $ 0.00597 rendah dan $ 0.00684 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLOCKASSET sepanjang masa ialah $ 0.5485619885603312, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.006589417735377303.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLOCKASSET telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -6.56% dalam 24 jam dan -31.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Blockasset (BLOCKASSET) Maklumat Pasaran

No.1846

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

$ 596.67
$ 596.67$ 596.67

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

312.24M
312.24M 312.24M

320,000,000
320,000,000 320,000,000

312,236,396.04054
312,236,396.04054 312,236,396.04054

97.57%

SOL

Had Pasaran semasa Blockasset ialah $ 1.86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 596.67. Bekalan edaran BLOCKASSET ialah 312.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 312236396.04054. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.91M.

Blockasset (BLOCKASSET) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Blockasset hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0004198-6.56%
30 Hari$ -0.00936-61.06%
60 Hari$ -0.06923-92.07%
90 Hari$ -0.05455-90.14%
Perubahan Harga Blockasset Hari Ini

Hari ini, BLOCKASSET mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0004198 (-6.56%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBlockasset

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00936 (-61.06%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Blockasset

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BLOCKASSET mengalami perubahan sebanyak $ -0.06923 (-92.07%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Blockasset

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.05455 (-90.14%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Blockasset (BLOCKASSET)?

Semak Blockassethalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Blockasset (BLOCKASSET)

Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks.

Blockasset tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Blockasset pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BLOCKASSET ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Blockasset di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Blockasset anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Blockasset Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Blockasset (BLOCKASSET) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Blockasset (BLOCKASSET) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Blockasset.

Semak Blockasset ramalan harga sekarang!

Tokenomik Blockasset (BLOCKASSET)

Memahami tokenomik Blockasset (BLOCKASSET) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BLOCKASSET dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Blockasset (BLOCKASSET)

Mencari cara membeli Blockasset? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Blockasset di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BLOCKASSET kepada Mata Wang Tempatan

Blockasset Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Blockasset, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Blockasset Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Blockasset

Berapakah nilai Blockasset (BLOCKASSET) hari ini?
Harga langsung BLOCKASSET dalam USD ialah 0.00597 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BLOCKASSET ke USD?
Harga semasa BLOCKASSET ke USD ialah $ 0.00597. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Blockasset?
Had pasaran untuk BLOCKASSET ialah $ 1.86M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BLOCKASSET?
Bekalan edaran BLOCKASSET ialah 312.24M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BLOCKASSET?
BLOCKASSET mencapai harga ATH sebanyak 0.5485619885603312 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BLOCKASSET?
BLOCKASSET melihat harga ATL sebanyak 0.006589417735377303 USD.
Berapakah jumlah dagangan BLOCKASSET?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BLOCKASSETialah $ 596.67 USD.
Adakah BLOCKASSET akan naik lebih tinggi tahun ini?
BLOCKASSET mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BLOCKASSETramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:20:17 (UTC+8)

Blockasset (BLOCKASSET) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

