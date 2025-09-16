Lagi Mengenai BLOCX

BLOCX Logo

BLOCXHargae(BLOCX)

1 BLOCX ke USD Harga Langsung:

$0.00954
$0.00954$0.00954
+2.69%1D
USD
BLOCX (BLOCX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:26:55 (UTC+8)

BLOCX (BLOCX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0084
$ 0.0084$ 0.0084
24J Rendah
$ 0.00994
$ 0.00994$ 0.00994
24J Tinggi

$ 0.0084
$ 0.0084$ 0.0084

$ 0.00994
$ 0.00994$ 0.00994

$ 0.35030075592322985
$ 0.35030075592322985$ 0.35030075592322985

$ 0.006644840383025562
$ 0.006644840383025562$ 0.006644840383025562

+1.38%

+2.69%

+15.35%

+15.35%

BLOCX (BLOCX) harga masa nyata ialah $ 0.00954. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLOCX didagangkan antara $ 0.0084 rendah dan $ 0.00994 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLOCX sepanjang masa ialah $ 0.35030075592322985, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.006644840383025562.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLOCX telah berubah sebanyak +1.38% sejak sejam yang lalu, +2.69% dalam 24 jam dan +15.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BLOCX (BLOCX) Maklumat Pasaran

No.2210

$ 955.00K
$ 955.00K$ 955.00K

$ 62.35K
$ 62.35K$ 62.35K

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

100.11M
100.11M 100.11M

169,000,000
169,000,000 169,000,000

130,662,741.62002465
130,662,741.62002465 130,662,741.62002465

59.23%

NONE

Had Pasaran semasa BLOCX ialah $ 955.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.35K. Bekalan edaran BLOCX ialah 100.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 130662741.62002465. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.61M.

BLOCX (BLOCX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BLOCX hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002499+2.69%
30 Hari$ -0.00029-2.96%
60 Hari$ +0.00151+18.80%
90 Hari$ -0.00011-1.14%
Perubahan Harga BLOCX Hari Ini

Hari ini, BLOCX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0002499 (+2.69%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBLOCX

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00029 (-2.96%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BLOCX

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BLOCX mengalami perubahan sebanyak $ +0.00151 (+18.80%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BLOCX

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00011 (-1.14%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BLOCX (BLOCX)?

Semak BLOCXhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BLOCX (BLOCX)

"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.

BLOCX tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BLOCX pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BLOCX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BLOCX di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BLOCX anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BLOCX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BLOCX (BLOCX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BLOCX (BLOCX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BLOCX.

Semak BLOCX ramalan harga sekarang!

Tokenomik BLOCX (BLOCX)

Memahami tokenomik BLOCX (BLOCX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BLOCX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BLOCX (BLOCX)

Mencari cara membeli BLOCX? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BLOCX di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BLOCX kepada Mata Wang Tempatan

1 BLOCX(BLOCX) ke VND
251.0451
1 BLOCX(BLOCX) ke AUD
A$0.0142146
1 BLOCX(BLOCX) ke GBP
0.0069642
1 BLOCX(BLOCX) ke EUR
0.0080136
1 BLOCX(BLOCX) ke USD
$0.00954
1 BLOCX(BLOCX) ke MYR
RM0.040068
1 BLOCX(BLOCX) ke TRY
0.3939066
1 BLOCX(BLOCX) ke JPY
¥1.39284
1 BLOCX(BLOCX) ke ARS
ARS$13.9882158
1 BLOCX(BLOCX) ke RUB
0.789912
1 BLOCX(BLOCX) ke INR
0.839997
1 BLOCX(BLOCX) ke IDR
Rp156.3934176
1 BLOCX(BLOCX) ke KRW
13.1767434
1 BLOCX(BLOCX) ke PHP
0.5430168
1 BLOCX(BLOCX) ke EGP
￡E.0.458874
1 BLOCX(BLOCX) ke BRL
R$0.050562
1 BLOCX(BLOCX) ke CAD
C$0.0130698
1 BLOCX(BLOCX) ke BDT
1.161972
1 BLOCX(BLOCX) ke NGN
14.2600104
1 BLOCX(BLOCX) ke COP
$37.265625
1 BLOCX(BLOCX) ke ZAR
R.0.165519
1 BLOCX(BLOCX) ke UAH
0.3927618
1 BLOCX(BLOCX) ke VES
Bs1.5264
1 BLOCX(BLOCX) ke CLP
$9.05346
1 BLOCX(BLOCX) ke PKR
Rs2.7078336
1 BLOCX(BLOCX) ke KZT
5.1622848
1 BLOCX(BLOCX) ke THB
฿0.302418
1 BLOCX(BLOCX) ke TWD
NT$0.2873448
1 BLOCX(BLOCX) ke AED
د.إ0.0350118
1 BLOCX(BLOCX) ke CHF
Fr0.0075366
1 BLOCX(BLOCX) ke HKD
HK$0.0742212
1 BLOCX(BLOCX) ke AMD
֏3.648096
1 BLOCX(BLOCX) ke MAD
.د.م0.0855738
1 BLOCX(BLOCX) ke MXN
$0.1749636
1 BLOCX(BLOCX) ke SAR
ريال0.035775
1 BLOCX(BLOCX) ke PLN
0.034344
1 BLOCX(BLOCX) ke RON
лв0.0408312
1 BLOCX(BLOCX) ke SEK
kr0.088245
1 BLOCX(BLOCX) ke BGN
лв0.015741
1 BLOCX(BLOCX) ke HUF
Ft3.1495356
1 BLOCX(BLOCX) ke CZK
0.196524
1 BLOCX(BLOCX) ke KWD
د.ك0.0029097
1 BLOCX(BLOCX) ke ILS
0.0318636
1 BLOCX(BLOCX) ke AOA
Kz8.6963778
1 BLOCX(BLOCX) ke BHD
.د.ب0.00358704
1 BLOCX(BLOCX) ke BMD
$0.00954
1 BLOCX(BLOCX) ke DKK
kr0.0602928
1 BLOCX(BLOCX) ke HNL
L0.2502342
1 BLOCX(BLOCX) ke MUR
0.431685
1 BLOCX(BLOCX) ke NAD
$0.1657098
1 BLOCX(BLOCX) ke NOK
kr0.0935874
1 BLOCX(BLOCX) ke NZD
$0.0159318
1 BLOCX(BLOCX) ke PAB
B/.0.00954
1 BLOCX(BLOCX) ke PGK
K0.0398772
1 BLOCX(BLOCX) ke QAR
ر.ق0.0347256
1 BLOCX(BLOCX) ke RSD
дин.0.946845

BLOCX Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BLOCX, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web BLOCX Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BLOCX

Berapakah nilai BLOCX (BLOCX) hari ini?
Harga langsung BLOCX dalam USD ialah 0.00954 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BLOCX ke USD?
Harga semasa BLOCX ke USD ialah $ 0.00954. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BLOCX?
Had pasaran untuk BLOCX ialah $ 955.00K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BLOCX?
Bekalan edaran BLOCX ialah 100.11M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BLOCX?
BLOCX mencapai harga ATH sebanyak 0.35030075592322985 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BLOCX?
BLOCX melihat harga ATL sebanyak 0.006644840383025562 USD.
Berapakah jumlah dagangan BLOCX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BLOCXialah $ 62.35K USD.
Adakah BLOCX akan naik lebih tinggi tahun ini?
BLOCX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BLOCXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:26:55 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda.

