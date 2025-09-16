Lagi Mengenai BLOK

Maklumat Harga BLOK

Kertas putih BLOK

Laman Web Rasmi BLOK

Tokenomik BLOK

Ramalan Harga BLOK

Sejarah BLOK

BLOK Panduan Membeli

Penukar Mata Wang BLOK-ke-Fiat

BLOK Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Bloktopia Logo

BloktopiaHargae(BLOK)

1 BLOK ke USD Harga Langsung:

$0.0002122
$0.0002122$0.0002122
-3.58%1D
USD
Bloktopia (BLOK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:27:02 (UTC+8)

Bloktopia (BLOK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002119
$ 0.0002119$ 0.0002119
24J Rendah
$ 0.0002324
$ 0.0002324$ 0.0002324
24J Tinggi

$ 0.0002119
$ 0.0002119$ 0.0002119

$ 0.0002324
$ 0.0002324$ 0.0002324

$ 0.1776573348508086
$ 0.1776573348508086$ 0.1776573348508086

$ 0.000198605159726621
$ 0.000198605159726621$ 0.000198605159726621

-1.54%

-3.58%

+5.57%

+5.57%

Bloktopia (BLOK) harga masa nyata ialah $ 0.0002122. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLOK didagangkan antara $ 0.0002119 rendah dan $ 0.0002324 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLOK sepanjang masa ialah $ 0.1776573348508086, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000198605159726621.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLOK telah berubah sebanyak -1.54% sejak sejam yang lalu, -3.58% dalam 24 jam dan +5.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bloktopia (BLOK) Maklumat Pasaran

No.1433

$ 5.26M
$ 5.26M$ 5.26M

$ 15.79K
$ 15.79K$ 15.79K

$ 24.81M
$ 24.81M$ 24.81M

24.79B
24.79B 24.79B

116,929,392,615
116,929,392,615 116,929,392,615

MATIC

Had Pasaran semasa Bloktopia ialah $ 5.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.79K. Bekalan edaran BLOK ialah 24.79B, dengan jumlah bekalan sebanyak 116929392615. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.81M.

Bloktopia (BLOK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bloktopia hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000007879-3.58%
30 Hari$ -0.0000081-3.68%
60 Hari$ -0.000039-15.53%
90 Hari$ -0.0000802-27.43%
Perubahan Harga Bloktopia Hari Ini

Hari ini, BLOK mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000007879 (-3.58%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBloktopia

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000081 (-3.68%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bloktopia

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BLOK mengalami perubahan sebanyak $ -0.000039 (-15.53%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bloktopia

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000802 (-27.43%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bloktopia (BLOK)?

Semak Bloktopiahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Bloktopia (BLOK)

Developed in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs.

Bloktopia tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Bloktopia pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BLOK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Bloktopia di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Bloktopia anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Bloktopia Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bloktopia (BLOK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bloktopia (BLOK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bloktopia.

Semak Bloktopia ramalan harga sekarang!

Tokenomik Bloktopia (BLOK)

Memahami tokenomik Bloktopia (BLOK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BLOK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Bloktopia (BLOK)

Mencari cara membeli Bloktopia? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Bloktopia di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BLOK kepada Mata Wang Tempatan

1 Bloktopia(BLOK) ke VND
5.584043
1 Bloktopia(BLOK) ke AUD
A$0.000316178
1 Bloktopia(BLOK) ke GBP
0.000154906
1 Bloktopia(BLOK) ke EUR
0.000178248
1 Bloktopia(BLOK) ke USD
$0.0002122
1 Bloktopia(BLOK) ke MYR
RM0.00089124
1 Bloktopia(BLOK) ke TRY
0.008761738
1 Bloktopia(BLOK) ke JPY
¥0.0309812
1 Bloktopia(BLOK) ke ARS
ARS$0.311142494
1 Bloktopia(BLOK) ke RUB
0.01757016
1 Bloktopia(BLOK) ke INR
0.01868421
1 Bloktopia(BLOK) ke IDR
Rp3.478687968
1 Bloktopia(BLOK) ke KRW
0.293092762
1 Bloktopia(BLOK) ke PHP
0.012078424
1 Bloktopia(BLOK) ke EGP
￡E.0.01020682
1 Bloktopia(BLOK) ke BRL
R$0.00112466
1 Bloktopia(BLOK) ke CAD
C$0.000290714
1 Bloktopia(BLOK) ke BDT
0.02584596
1 Bloktopia(BLOK) ke NGN
0.317188072
1 Bloktopia(BLOK) ke COP
$0.82890625
1 Bloktopia(BLOK) ke ZAR
R.0.00368167
1 Bloktopia(BLOK) ke UAH
0.008736274
1 Bloktopia(BLOK) ke VES
Bs0.033952
1 Bloktopia(BLOK) ke CLP
$0.2013778
1 Bloktopia(BLOK) ke PKR
Rs0.060230848
1 Bloktopia(BLOK) ke KZT
0.114825664
1 Bloktopia(BLOK) ke THB
฿0.00672674
1 Bloktopia(BLOK) ke TWD
NT$0.006391464
1 Bloktopia(BLOK) ke AED
د.إ0.000778774
1 Bloktopia(BLOK) ke CHF
Fr0.000167638
1 Bloktopia(BLOK) ke HKD
HK$0.001650916
1 Bloktopia(BLOK) ke AMD
֏0.08114528
1 Bloktopia(BLOK) ke MAD
.د.م0.001903434
1 Bloktopia(BLOK) ke MXN
$0.003891748
1 Bloktopia(BLOK) ke SAR
ريال0.00079575
1 Bloktopia(BLOK) ke PLN
0.00076392
1 Bloktopia(BLOK) ke RON
лв0.000908216
1 Bloktopia(BLOK) ke SEK
kr0.00196285
1 Bloktopia(BLOK) ke BGN
лв0.00035013
1 Bloktopia(BLOK) ke HUF
Ft0.070055708
1 Bloktopia(BLOK) ke CZK
0.00437132
1 Bloktopia(BLOK) ke KWD
د.ك0.000064721
1 Bloktopia(BLOK) ke ILS
0.000708748
1 Bloktopia(BLOK) ke AOA
Kz0.193435154
1 Bloktopia(BLOK) ke BHD
.د.ب0.0000797872
1 Bloktopia(BLOK) ke BMD
$0.0002122
1 Bloktopia(BLOK) ke DKK
kr0.001341104
1 Bloktopia(BLOK) ke HNL
L0.005566006
1 Bloktopia(BLOK) ke MUR
0.00960205
1 Bloktopia(BLOK) ke NAD
$0.003685914
1 Bloktopia(BLOK) ke NOK
kr0.002081682
1 Bloktopia(BLOK) ke NZD
$0.000354374
1 Bloktopia(BLOK) ke PAB
B/.0.0002122
1 Bloktopia(BLOK) ke PGK
K0.000886996
1 Bloktopia(BLOK) ke QAR
ر.ق0.000772408
1 Bloktopia(BLOK) ke RSD
дин.0.02106085

Bloktopia Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bloktopia, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Bloktopia Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bloktopia

Berapakah nilai Bloktopia (BLOK) hari ini?
Harga langsung BLOK dalam USD ialah 0.0002122 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BLOK ke USD?
Harga semasa BLOK ke USD ialah $ 0.0002122. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bloktopia?
Had pasaran untuk BLOK ialah $ 5.26M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BLOK?
Bekalan edaran BLOK ialah 24.79B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BLOK?
BLOK mencapai harga ATH sebanyak 0.1776573348508086 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BLOK?
BLOK melihat harga ATL sebanyak 0.000198605159726621 USD.
Berapakah jumlah dagangan BLOK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BLOKialah $ 15.79K USD.
Adakah BLOK akan naik lebih tinggi tahun ini?
BLOK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BLOKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:27:02 (UTC+8)

Bloktopia (BLOK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BLOK-ke-USD

Jumlah

BLOK
BLOK
USD
USD

1 BLOK = 0.0002122 USD

Berdagang BLOK

BLOKUSDT
$0.0002122
$0.0002122$0.0002122
-3.58%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan