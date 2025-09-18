Lagi Mengenai BLT

Maklumat Harga BLT

Kertas putih BLT

Laman Web Rasmi BLT

Tokenomik BLT

Ramalan Harga BLT

Sejarah BLT

BLT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang BLT-ke-Fiat

BLT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Bit Ultra Logo

Bit UltraHargae(BLT)

1 BLT ke USD Harga Langsung:

$0.003303
$0.003303$0.003303
-0.15%1D
USD
Bit Ultra (BLT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 01:00:40 (UTC+8)

Bit Ultra (BLT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.002839
$ 0.002839$ 0.002839
24J Rendah
$ 0.004691
$ 0.004691$ 0.004691
24J Tinggi

$ 0.002839
$ 0.002839$ 0.002839

$ 0.004691
$ 0.004691$ 0.004691

--
----

--
----

-0.19%

-0.15%

-45.58%

-45.58%

Bit Ultra (BLT) harga masa nyata ialah $ 0.003303. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLT didagangkan antara $ 0.002839 rendah dan $ 0.004691 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLT sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLT telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, -0.15% dalam 24 jam dan -45.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bit Ultra (BLT) Maklumat Pasaran

--
----

$ 75.70K
$ 75.70K$ 75.70K

$ 6.94M
$ 6.94M$ 6.94M

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

BSC

Had Pasaran semasa Bit Ultra ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 75.70K. Bekalan edaran BLT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 2100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.94M.

Bit Ultra (BLT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bit Ultra hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000496-0.15%
30 Hari$ -0.029414-89.91%
60 Hari$ -0.036697-91.75%
90 Hari$ -0.036697-91.75%
Perubahan Harga Bit Ultra Hari Ini

Hari ini, BLT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000496 (-0.15%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBit Ultra

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.029414 (-89.91%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bit Ultra

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BLT mengalami perubahan sebanyak $ -0.036697 (-91.75%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bit Ultra

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.036697 (-91.75%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bit Ultra (BLT)?

Semak Bit Ultrahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Bit Ultra (BLT)

Bit Ultra is revolutionizing global finance by bridging the gap between traditional asset management and blockchain technology through innovative Real World Asset (RWA) tokenization.

Bit Ultra tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Bit Ultra pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BLT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Bit Ultra di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Bit Ultra anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Bit Ultra Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bit Ultra (BLT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bit Ultra (BLT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bit Ultra.

Semak Bit Ultra ramalan harga sekarang!

Tokenomik Bit Ultra (BLT)

Memahami tokenomik Bit Ultra (BLT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BLT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Bit Ultra (BLT)

Mencari cara membeli Bit Ultra? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Bit Ultra di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BLT kepada Mata Wang Tempatan

1 Bit Ultra(BLT) ke VND
86.918445
1 Bit Ultra(BLT) ke AUD
A$0.0049545
1 Bit Ultra(BLT) ke GBP
0.00241119
1 Bit Ultra(BLT) ke EUR
0.00277452
1 Bit Ultra(BLT) ke USD
$0.003303
1 Bit Ultra(BLT) ke MYR
RM0.01380654
1 Bit Ultra(BLT) ke TRY
0.13634784
1 Bit Ultra(BLT) ke JPY
¥0.482238
1 Bit Ultra(BLT) ke ARS
ARS$4.87166076
1 Bit Ultra(BLT) ke RUB
0.277452
1 Bit Ultra(BLT) ke INR
0.28997037
1 Bit Ultra(BLT) ke IDR
Rp54.14753232
1 Bit Ultra(BLT) ke KRW
4.54330953
1 Bit Ultra(BLT) ke PHP
0.18747828
1 Bit Ultra(BLT) ke EGP
￡E.0.15900642
1 Bit Ultra(BLT) ke BRL
R$0.01753893
1 Bit Ultra(BLT) ke CAD
C$0.00452511
1 Bit Ultra(BLT) ke BDT
0.40204116
1 Bit Ultra(BLT) ke NGN
4.944591
1 Bit Ultra(BLT) ke COP
$12.80229588
1 Bit Ultra(BLT) ke ZAR
R.0.05734008
1 Bit Ultra(BLT) ke UAH
0.13614966
1 Bit Ultra(BLT) ke VES
Bs0.52848
1 Bit Ultra(BLT) ke CLP
$3.134547
1 Bit Ultra(BLT) ke PKR
Rs0.92989359
1 Bit Ultra(BLT) ke KZT
1.78926813
1 Bit Ultra(BLT) ke THB
฿0.1047051
1 Bit Ultra(BLT) ke TWD
NT$0.09909
1 Bit Ultra(BLT) ke AED
د.إ0.01212201
1 Bit Ultra(BLT) ke CHF
Fr0.00257634
1 Bit Ultra(BLT) ke HKD
HK$0.02566431
1 Bit Ultra(BLT) ke AMD
֏1.26164691
1 Bit Ultra(BLT) ke MAD
.د.م0.02959488
1 Bit Ultra(BLT) ke MXN
$0.06047793
1 Bit Ultra(BLT) ke SAR
ريال0.01238625
1 Bit Ultra(BLT) ke PLN
0.01182474
1 Bit Ultra(BLT) ke RON
лв0.01410381
1 Bit Ultra(BLT) ke SEK
kr0.03058578
1 Bit Ultra(BLT) ke BGN
лв0.00544995
1 Bit Ultra(BLT) ke HUF
Ft1.08648882
1 Bit Ultra(BLT) ke CZK
0.06777756
1 Bit Ultra(BLT) ke KWD
د.ك0.001004112
1 Bit Ultra(BLT) ke ILS
0.01103202
1 Bit Ultra(BLT) ke AOA
Kz3.01091571
1 Bit Ultra(BLT) ke BHD
.د.ب0.001245231
1 Bit Ultra(BLT) ke BMD
$0.003303
1 Bit Ultra(BLT) ke DKK
kr0.02077587
1 Bit Ultra(BLT) ke HNL
L0.08657163
1 Bit Ultra(BLT) ke MUR
0.14880015
1 Bit Ultra(BLT) ke NAD
$0.05740614
1 Bit Ultra(BLT) ke NOK
kr0.03233637
1 Bit Ultra(BLT) ke NZD
$0.00551601
1 Bit Ultra(BLT) ke PAB
B/.0.003303
1 Bit Ultra(BLT) ke PGK
K0.01377351
1 Bit Ultra(BLT) ke QAR
ر.ق0.01202292
1 Bit Ultra(BLT) ke RSD
дин.0.32646852

Bit Ultra Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bit Ultra, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Bit Ultra Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bit Ultra

Berapakah nilai Bit Ultra (BLT) hari ini?
Harga langsung BLT dalam USD ialah 0.003303 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BLT ke USD?
Harga semasa BLT ke USD ialah $ 0.003303. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bit Ultra?
Had pasaran untuk BLT ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BLT?
Bekalan edaran BLT ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BLT?
BLT mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BLT?
BLT melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan BLT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BLTialah $ 75.70K USD.
Adakah BLT akan naik lebih tinggi tahun ini?
BLT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BLTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 01:00:40 (UTC+8)

Bit Ultra (BLT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BLT-ke-USD

Jumlah

BLT
BLT
USD
USD

1 BLT = 0.003303 USD

Berdagang BLT

BLTUSDT
$0.003303
$0.003303$0.003303
+0.06%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan