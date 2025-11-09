Blubird Harga Hari Ini

Harga langsung Blubird (BLU) hari ini ialah $ 0.02186, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BLU kepada USD penukaran adalah $ 0.02186 setiap BLU.

Blubird kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BLU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLU didagangkan antara $ 0.02186 (rendah) dan $ 0.02186 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BLU dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +0.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 0.00.

Blubird (BLU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Blubird ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Bekalan edaran BLU ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.19M.