BluWhale AI Harga Hari Ini

Harga langsung BluWhale AI (BLUAI) hari ini ialah $ 0.01608, dengan 13.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BLUAI kepada USD penukaran adalah $ 0.01608 setiap BLUAI.

BluWhale AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BLUAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLUAI didagangkan antara $ 0.01401 (rendah) dan $ 0.01649 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BLUAI dipindahkan +2.94% dalam sejam terakhir dan -16.25% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 443.26K.

BluWhale AI (BLUAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 443.26K$ 443.26K $ 443.26K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 160.80M$ 160.80M $ 160.80M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam SUI

Had Pasaran semasa BluWhale AI ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 443.26K. Bekalan edaran BLUAI ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 160.80M.