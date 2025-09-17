Apakah itu Bluefin (BLUE)

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

Tokenomik Bluefin (BLUE)

Memahami tokenomik Bluefin (BLUE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BLUE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Bluefin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bluefin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bluefin Berapakah nilai Bluefin (BLUE) hari ini? Harga langsung BLUE dalam USD ialah 0.06867 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BLUE ke USD? $ 0.06867 . Lihat Harga semasa BLUE ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Bluefin? Had pasaran untuk BLUE ialah $ 20.99M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BLUE? Bekalan edaran BLUE ialah 305.59M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BLUE? BLUE mencapai harga ATH sebanyak 0.8407586553598296 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BLUE? BLUE melihat harga ATL sebanyak 0.057467810972881075 USD . Berapakah jumlah dagangan BLUE? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BLUEialah $ 60.67K USD . Adakah BLUE akan naik lebih tinggi tahun ini? BLUE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BLUEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Bluefin (BLUE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

