Apakah itu Blum (BLUM)

Blum is building a multichain ecosystem of tools for on-chain trading, including a launchpad with streaming capabilities and AI agents, a trading terminal with an integrated bot, perpetuals, and an AI-powered arena for trading strategies. In just one year since its inception, Blum has progressed from being part of the Binance MVB Program to launching a memecoin-focused launchpad where over 240,000 tokens have been created and more than 400,000 traders have participated. We've also launched our own trading bot, further expanding the ecosystem.

Blum tersedia di MEXC



Selain itu, anda boleh:-

- Semak BLUM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Blum di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Blum anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Blum Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Blum (BLUM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Blum (BLUM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Blum.

Semak Blum ramalan harga sekarang!

Tokenomik Blum (BLUM)

Memahami tokenomik Blum (BLUM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BLUM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Blum (BLUM)

Mencari cara membeli Blum? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Blum di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BLUM kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Blum Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Blum, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Berapakah nilai Blum (BLUM) hari ini? Harga langsung BLUM dalam USD ialah 0.0291 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BLUM ke USD? $ 0.0291 . Apakah had pasaran Blum? Had pasaran untuk BLUM ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BLUM? Bekalan edaran BLUM ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BLUM? BLUM mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BLUM? BLUM melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan BLUM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BLUMialah $ 69.03K USD . Adakah BLUM akan naik lebih tinggi tahun ini? BLUM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek.

Blum (BLUM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

