Bluwhale Points Harga Hari Ini

Harga langsung Bluwhale Points (BLUP) hari ini ialah $ 0.00117, dengan 26.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BLUP kepada USD penukaran adalah $ 0.00117 setiap BLUP.

Bluwhale Points kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BLUP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLUP didagangkan antara $ 0.00117 (rendah) dan $ 0.0016 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BLUP dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -18.19% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 281.41.

Bluwhale Points (BLUP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 281.41$ 281.41 $ 281.41 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Bluwhale Points ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 281.41. Bekalan edaran BLUP ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.17M.