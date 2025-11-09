BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Bluwhale Points langsung hari ini ialah 0.00117 USD.BLUP modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata BLUP kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Bluwhale Points langsung hari ini ialah 0.00117 USD.BLUP modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata BLUP kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai BLUP

Maklumat Harga BLUP

Apakah BLUP

Kertas putih BLUP

Laman Web Rasmi BLUP

Tokenomik BLUP

Ramalan Harga BLUP

Sejarah BLUP

BLUP Panduan Membeli

Penukar Mata Wang BLUP-ke-Fiat

BLUP Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Bluwhale Points Logo

Bluwhale PointsHargae(BLUP)

1 BLUP ke USD Harga Langsung:

$0.00117
$0.00117$0.00117
-26.87%1D
USD
Bluwhale Points (BLUP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:11:10 (UTC+8)

Bluwhale Points Harga Hari Ini

Harga langsung Bluwhale Points (BLUP) hari ini ialah $ 0.00117, dengan 26.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BLUP kepada USD penukaran adalah $ 0.00117 setiap BLUP.

Bluwhale Points kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BLUP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLUP didagangkan antara $ 0.00117 (rendah) dan $ 0.0016 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BLUP dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -18.19% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 281.41.

Bluwhale Points (BLUP) Maklumat Pasaran

--
----

$ 281.41
$ 281.41$ 281.41

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Had Pasaran semasa Bluwhale Points ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 281.41. Bekalan edaran BLUP ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.17M.

Bluwhale Points Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00117
$ 0.00117$ 0.00117
24J Rendah
$ 0.0016
$ 0.0016$ 0.0016
24J Tinggi

$ 0.00117
$ 0.00117$ 0.00117

$ 0.0016
$ 0.0016$ 0.0016

--
----

--
----

0.00%

-26.87%

-18.19%

-18.19%

Bluwhale Points (BLUP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bluwhale Points hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00042989-26.87%
30 Hari$ -0.001787-60.44%
60 Hari$ -0.003477-74.83%
90 Hari$ -0.00133-53.20%
Perubahan Harga Bluwhale Points Hari Ini

Hari ini, BLUP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00042989 (-26.87%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBluwhale Points

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001787 (-60.44%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bluwhale Points

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BLUP mengalami perubahan sebanyak $ -0.003477 (-74.83%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bluwhale Points

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00133 (-53.20%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bluwhale Points (BLUP)?

Semak Bluwhale Pointshalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Bluwhale Points

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Bluwhale Points pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Bluwhale Points?

Several key factors influence Bluwhale Points (BLUP) prices:

1. Supply and demand dynamics - Trading volume and market liquidity directly impact price movements

2. Platform utility - BLUP's use cases within the Bluwhale ecosystem affect demand

3. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence

4. Token economics - Staking rewards, burning mechanisms, and total supply

5. Partnerships - Strategic alliances and integrations with other platforms

6. Regulatory news - Government policies affecting crypto markets

7. Competition - Performance of similar DeFi tokens

8. Platform development - New features and technological improvements

Mengapa orang ingin tahu harga Bluwhale Points hari ini?

People want to know Bluwhale Points (BLUP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and timing market entries/exits. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess profit/loss positions, and determine optimal buy/sell moments.

Ramalan Harga untuk Bluwhale Points

Bluwhale Points (BLUP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BLUP pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Bluwhale Points (BLUP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Bluwhale Points berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Bluwhale Points yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk BLUP ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Bluwhale Points Ramalan Harga.

Perihal Bluwhale Points

BLUP is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. Its primary purpose is to facilitate fast, secure, and low-cost transactions across the globe. BLUP utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The asset's supply model is designed to be deflationary, with a predetermined maximum supply limit. In the broader crypto ecosystem, BLUP is often used for remittances, online purchases, and as a store of value. Its blockchain also supports smart contracts, enabling developers to build decentralized applications on top of it. BLUP aims to provide a decentralized solution to traditional financial systems, promoting financial inclusivity and freedom.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Bluwhale Points dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Bluwhale Points? Membeli BLUP adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Bluwhale Points. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Bluwhale Points (BLUP) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Bluwhale Points akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Bluwhale Points (BLUP)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Bluwhale Points

Memiliki Bluwhale Points membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Bluwhale Points (BLUP) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Bluwhale Points Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bluwhale Points, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Bluwhale Points Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bluwhale Points

Berapakah nilai 1 Bluwhale Points pada tahun 2030?
Jika Bluwhale Points berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Bluwhale Points berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:11:10 (UTC+8)

Bluwhale Points (BLUP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Bluwhale Points

BLUP USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek BLUP dengan leveraj. Terokai BLUP dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Bluwhale Points (BLUP) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Bluwhale Points langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
BLUP/USDT
$0.00117
$0.00117$0.00117
-26.87%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04338
$0.04338$0.04338

+116.90%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1059
$0.1059$0.1059

+11.47%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00009374
$0.00009374$0.00009374

+375.83%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000318
$0.0000318$0.0000318

+112.00%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.11756
$0.11756$0.11756

+66.51%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03750
$0.03750$0.03750

+60.18%

NexAIPhone

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000015573
$0.000015573$0.000015573

+53.74%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BLUP-ke-USD

Jumlah

BLUP
BLUP
USD
USD

1 BLUP = 0.00117 USD