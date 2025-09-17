Apakah itu Blur (BLUR)

Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management.

Tokenomik Blur (BLUR)

Memahami tokenomik Blur (BLUR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BLUR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Blur, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Blur Berapakah nilai Blur (BLUR) hari ini? Harga langsung BLUR dalam USD ialah 0.08522 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BLUR ke USD? $ 0.08522 . Lihat Harga semasa BLUR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Blur? Had pasaran untuk BLUR ialah $ 214.28M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BLUR? Bekalan edaran BLUR ialah 2.51B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BLUR? BLUR mencapai harga ATH sebanyak 45.97859046830362 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BLUR? BLUR melihat harga ATL sebanyak 0.06172254040512737 USD . Berapakah jumlah dagangan BLUR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BLURialah $ 525.19K USD . Adakah BLUR akan naik lebih tinggi tahun ini? BLUR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BLURramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Blur (BLUR) Kemas Kini Industri Penting

