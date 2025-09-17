Lagi Mengenai BLUR

Maklumat Harga BLUR

Laman Web Rasmi BLUR

Tokenomik BLUR

Ramalan Harga BLUR

Sejarah BLUR

BLUR Panduan Membeli

Penukar Mata Wang BLUR-ke-Fiat

BLUR Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Blur Logo

BlurHargae(BLUR)

1 BLUR ke USD Harga Langsung:

$0.08522
$0.08522$0.08522
+0.73%1D
USD
Blur (BLUR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:11:22 (UTC+8)

Blur (BLUR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0807
$ 0.0807$ 0.0807
24J Rendah
$ 0.08522
$ 0.08522$ 0.08522
24J Tinggi

$ 0.0807
$ 0.0807$ 0.0807

$ 0.08522
$ 0.08522$ 0.08522

$ 45.97859046830362
$ 45.97859046830362$ 45.97859046830362

$ 0.06172254040512737
$ 0.06172254040512737$ 0.06172254040512737

+0.82%

+0.73%

+6.81%

+6.81%

Blur (BLUR) harga masa nyata ialah $ 0.08522. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLUR didagangkan antara $ 0.0807 rendah dan $ 0.08522 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLUR sepanjang masa ialah $ 45.97859046830362, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.06172254040512737.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLUR telah berubah sebanyak +0.82% sejak sejam yang lalu, +0.73% dalam 24 jam dan +6.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Blur (BLUR) Maklumat Pasaran

No.229

$ 214.28M
$ 214.28M$ 214.28M

$ 525.19K
$ 525.19K$ 525.19K

$ 255.66M
$ 255.66M$ 255.66M

2.51B
2.51B 2.51B

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

ETH

Had Pasaran semasa Blur ialah $ 214.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 525.19K. Bekalan edaran BLUR ialah 2.51B, dengan jumlah bekalan sebanyak 3000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 255.66M.

Blur (BLUR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Blur hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0006176+0.73%
30 Hari$ +0.00169+2.02%
60 Hari$ -0.00485-5.39%
90 Hari$ +0.01242+17.06%
Perubahan Harga Blur Hari Ini

Hari ini, BLUR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0006176 (+0.73%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBlur

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00169 (+2.02%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Blur

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BLUR mengalami perubahan sebanyak $ -0.00485 (-5.39%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Blur

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.01242 (+17.06%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Blur (BLUR)?

Semak Blurhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Blur (BLUR)

Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management.

Blur tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Blur pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BLUR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Blur di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Blur anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Blur Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Blur (BLUR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Blur (BLUR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Blur.

Semak Blur ramalan harga sekarang!

Tokenomik Blur (BLUR)

Memahami tokenomik Blur (BLUR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BLUR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Blur (BLUR)

Mencari cara membeli Blur? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Blur di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BLUR kepada Mata Wang Tempatan

1 Blur(BLUR) ke VND
2,242.5643
1 Blur(BLUR) ke AUD
A$0.1269778
1 Blur(BLUR) ke GBP
0.0622106
1 Blur(BLUR) ke EUR
0.0715848
1 Blur(BLUR) ke USD
$0.08522
1 Blur(BLUR) ke MYR
RM0.357924
1 Blur(BLUR) ke TRY
3.5170294
1 Blur(BLUR) ke JPY
¥12.44212
1 Blur(BLUR) ke ARS
ARS$124.7723064
1 Blur(BLUR) ke RUB
7.090304
1 Blur(BLUR) ke INR
7.4976556
1 Blur(BLUR) ke IDR
Rp1,397.0489568
1 Blur(BLUR) ke KRW
117.5447982
1 Blur(BLUR) ke PHP
4.8439048
1 Blur(BLUR) ke EGP
￡E.4.0982298
1 Blur(BLUR) ke BRL
R$0.4508138
1 Blur(BLUR) ke CAD
C$0.1167514
1 Blur(BLUR) ke BDT
10.379796
1 Blur(BLUR) ke NGN
127.3834472
1 Blur(BLUR) ke COP
$331.595281
1 Blur(BLUR) ke ZAR
R.1.4768626
1 Blur(BLUR) ke UAH
3.5085074
1 Blur(BLUR) ke VES
Bs13.6352
1 Blur(BLUR) ke CLP
$80.87378
1 Blur(BLUR) ke PKR
Rs24.1888448
1 Blur(BLUR) ke KZT
46.1142464
1 Blur(BLUR) ke THB
฿2.6997696
1 Blur(BLUR) ke TWD
NT$2.565122
1 Blur(BLUR) ke AED
د.إ0.3127574
1 Blur(BLUR) ke CHF
Fr0.0664716
1 Blur(BLUR) ke HKD
HK$0.6630116
1 Blur(BLUR) ke AMD
֏32.588128
1 Blur(BLUR) ke MAD
.د.م0.7644234
1 Blur(BLUR) ke MXN
$1.5586738
1 Blur(BLUR) ke SAR
ريال0.319575
1 Blur(BLUR) ke PLN
0.3050876
1 Blur(BLUR) ke RON
лв0.3630372
1 Blur(BLUR) ke SEK
kr0.7865806
1 Blur(BLUR) ke BGN
лв0.140613
1 Blur(BLUR) ke HUF
Ft27.9683518
1 Blur(BLUR) ke CZK
1.7461578
1 Blur(BLUR) ke KWD
د.ك0.02590688
1 Blur(BLUR) ke ILS
0.2837826
1 Blur(BLUR) ke AOA
Kz77.6839954
1 Blur(BLUR) ke BHD
.د.ب0.03212794
1 Blur(BLUR) ke BMD
$0.08522
1 Blur(BLUR) ke DKK
kr0.5360338
1 Blur(BLUR) ke HNL
L2.2353206
1 Blur(BLUR) ke MUR
3.856205
1 Blur(BLUR) ke NAD
$1.4802714
1 Blur(BLUR) ke NOK
kr0.8317472
1 Blur(BLUR) ke NZD
$0.1423174
1 Blur(BLUR) ke PAB
B/.0.08522
1 Blur(BLUR) ke PGK
K0.3562196
1 Blur(BLUR) ke QAR
ر.ق0.3102008
1 Blur(BLUR) ke RSD
дин.8.415475

Blur Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Blur, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Blur Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Blur

Berapakah nilai Blur (BLUR) hari ini?
Harga langsung BLUR dalam USD ialah 0.08522 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BLUR ke USD?
Harga semasa BLUR ke USD ialah $ 0.08522. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Blur?
Had pasaran untuk BLUR ialah $ 214.28M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BLUR?
Bekalan edaran BLUR ialah 2.51B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BLUR?
BLUR mencapai harga ATH sebanyak 45.97859046830362 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BLUR?
BLUR melihat harga ATL sebanyak 0.06172254040512737 USD.
Berapakah jumlah dagangan BLUR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BLURialah $ 525.19K USD.
Adakah BLUR akan naik lebih tinggi tahun ini?
BLUR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BLURramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:11:22 (UTC+8)

Blur (BLUR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BLUR-ke-USD

Jumlah

BLUR
BLUR
USD
USD

1 BLUR = 0.08522 USD

Berdagang BLUR

BLURUSDT
$0.08522
$0.08522$0.08522
+0.68%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan