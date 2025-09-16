Lagi Mengenai BMT

1 BMT ke USD Harga Langsung:

$0.06666
$0.06666
-0.08%1D
USD
Bubblemaps (BMT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:27:34 (UTC+8)

Bubblemaps (BMT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.06578
$ 0.06578
24J Rendah
$ 0.06875
$ 0.06875
24J Tinggi

$ 0.06578
$ 0.06578

$ 0.06875
$ 0.06875

$ 0.3212330971816307
$ 0.3212330971816307

$ 0.0601112895696419
$ 0.0601112895696419

-0.27%

-0.08%

-1.40%

-1.40%

Bubblemaps (BMT) harga masa nyata ialah $ 0.06665. Sepanjang 24 jam yang lalu, BMT didagangkan antara $ 0.06578 rendah dan $ 0.06875 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BMT sepanjang masa ialah $ 0.3212330971816307, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0601112895696419.

Dari segi prestasi jangka pendek, BMT telah berubah sebanyak -0.27% sejak sejam yang lalu, -0.08% dalam 24 jam dan -1.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bubblemaps (BMT) Maklumat Pasaran

No.774

$ 28.84M
$ 28.84M

$ 1.10M
$ 1.10M

$ 66.65M
$ 66.65M

432.69M
432.69M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

43.26%

SOL

Had Pasaran semasa Bubblemaps ialah $ 28.84M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.10M. Bekalan edaran BMT ialah 432.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.65M.

Bubblemaps (BMT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bubblemaps hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000534-0.08%
30 Hari$ -0.01109-14.27%
60 Hari$ -0.01957-22.70%
90 Hari$ -0.06673-50.03%
Perubahan Harga Bubblemaps Hari Ini

Hari ini, BMT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000534 (-0.08%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBubblemaps

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01109 (-14.27%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bubblemaps

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BMT mengalami perubahan sebanyak $ -0.01957 (-22.70%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bubblemaps

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.06673 (-50.03%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bubblemaps (BMT)?

Semak Bubblemapshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Bubblemaps (BMT)

Bubblemaps is the first supply auditing tool for DeFi tokens and NFTs. Our unique and colorful bubbles make on-chain data easy to understand. With Bubblemaps, users can investigate wallets, reveal connections, and see through the noise of blockchain data.

Bubblemaps tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Bubblemaps pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BMT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Bubblemaps di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Bubblemaps anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Bubblemaps Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bubblemaps (BMT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bubblemaps (BMT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bubblemaps.

Semak Bubblemaps ramalan harga sekarang!

Tokenomik Bubblemaps (BMT)

Memahami tokenomik Bubblemaps (BMT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BMT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Bubblemaps (BMT)

Mencari cara membeli Bubblemaps? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Bubblemaps di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BMT kepada Mata Wang Tempatan

Bubblemaps Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bubblemaps, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Bubblemaps Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bubblemaps

Berapakah nilai Bubblemaps (BMT) hari ini?
Harga langsung BMT dalam USD ialah 0.06665 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BMT ke USD?
Harga semasa BMT ke USD ialah $ 0.06665. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bubblemaps?
Had pasaran untuk BMT ialah $ 28.84M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BMT?
Bekalan edaran BMT ialah 432.69M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BMT?
BMT mencapai harga ATH sebanyak 0.3212330971816307 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BMT?
BMT melihat harga ATL sebanyak 0.0601112895696419 USD.
Berapakah jumlah dagangan BMT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BMTialah $ 1.10M USD.
Adakah BMT akan naik lebih tinggi tahun ini?
BMT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BMTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:27:34 (UTC+8)

Bubblemaps (BMT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

1 BMT = 0.06665 USD

