Binance Coin (BNB)

1 BNB ke USD Harga Langsung:

$944.74
+0.77%1D
USD
Binance Coin (BNB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:11:29 (UTC+8)

Binance Coin (BNB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 915.67
24J Rendah
$ 944.82
24J Tinggi

$ 915.67
$ 944.82
$ 944.0581477051994
$ 0.09610939770936966
+0.89%

+0.77%

+7.91%

+7.91%

Binance Coin (BNB) harga masa nyata ialah $ 944.74. Sepanjang 24 jam yang lalu, BNB didagangkan antara $ 915.67 rendah dan $ 944.82 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BNB sepanjang masa ialah $ 944.0581477051994, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.09610939770936966.

Dari segi prestasi jangka pendek, BNB telah berubah sebanyak +0.89% sejak sejam yang lalu, +0.77% dalam 24 jam dan +7.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Binance Coin (BNB) Maklumat Pasaran

No.5

$ 131.50B
$ 39.16M
$ 131.50B
139.19M
139,186,971
3.20%

2017-07-26 00:00:00

$ 0.15
BNB

Had Pasaran semasa Binance Coin ialah $ 131.50B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 39.16M. Bekalan edaran BNB ialah 139.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 139186971. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 131.50B.

Binance Coin (BNB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Binance Coin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +7.2189+0.77%
30 Hari$ +89.54+10.47%
60 Hari$ +212.9+29.09%
90 Hari$ +305.24+47.73%
Perubahan Harga Binance Coin Hari Ini

Hari ini, BNB mencatatkan perubahan sebanyak $ +7.2189 (+0.77%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBinance Coin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +89.54 (+10.47%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Binance Coin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BNB mengalami perubahan sebanyak $ +212.9 (+29.09%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Binance Coin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +305.24 (+47.73%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Binance Coin (BNB)?

Semak Binance Coinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Binance Coin (BNB)

What is Binance Coin? BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years. BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets. BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators. Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.

Binance Coin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Binance Coin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BNB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Binance Coin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Binance Coin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Binance Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Binance Coin (BNB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Binance Coin (BNB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Binance Coin.

Semak Binance Coin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Binance Coin (BNB)

Memahami tokenomik Binance Coin (BNB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BNB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Binance Coin (BNB)

Mencari cara membeli Binance Coin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Binance Coin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BNB kepada Mata Wang Tempatan

1 Binance Coin(BNB) ke VND
1 Binance Coin(BNB) ke AUD
1 Binance Coin(BNB) ke GBP
1 Binance Coin(BNB) ke EUR
1 Binance Coin(BNB) ke USD
1 Binance Coin(BNB) ke MYR
1 Binance Coin(BNB) ke TRY
1 Binance Coin(BNB) ke JPY
1 Binance Coin(BNB) ke ARS
1 Binance Coin(BNB) ke RUB
1 Binance Coin(BNB) ke INR
1 Binance Coin(BNB) ke IDR
1 Binance Coin(BNB) ke KRW
1 Binance Coin(BNB) ke PHP
1 Binance Coin(BNB) ke EGP
1 Binance Coin(BNB) ke BRL
1 Binance Coin(BNB) ke CAD
1 Binance Coin(BNB) ke BDT
1 Binance Coin(BNB) ke NGN
1 Binance Coin(BNB) ke COP
1 Binance Coin(BNB) ke ZAR
1 Binance Coin(BNB) ke UAH
1 Binance Coin(BNB) ke VES
1 Binance Coin(BNB) ke CLP
1 Binance Coin(BNB) ke PKR
1 Binance Coin(BNB) ke KZT
1 Binance Coin(BNB) ke THB
1 Binance Coin(BNB) ke TWD
1 Binance Coin(BNB) ke AED
1 Binance Coin(BNB) ke CHF
1 Binance Coin(BNB) ke HKD
1 Binance Coin(BNB) ke AMD
1 Binance Coin(BNB) ke MAD
1 Binance Coin(BNB) ke MXN
1 Binance Coin(BNB) ke SAR
1 Binance Coin(BNB) ke PLN
1 Binance Coin(BNB) ke RON
1 Binance Coin(BNB) ke SEK
1 Binance Coin(BNB) ke BGN
1 Binance Coin(BNB) ke HUF
1 Binance Coin(BNB) ke CZK
1 Binance Coin(BNB) ke KWD
1 Binance Coin(BNB) ke ILS
1 Binance Coin(BNB) ke AOA
1 Binance Coin(BNB) ke BHD
1 Binance Coin(BNB) ke BMD
1 Binance Coin(BNB) ke DKK
1 Binance Coin(BNB) ke HNL
1 Binance Coin(BNB) ke MUR
1 Binance Coin(BNB) ke NAD
1 Binance Coin(BNB) ke NOK
1 Binance Coin(BNB) ke NZD
1 Binance Coin(BNB) ke PAB
1 Binance Coin(BNB) ke PGK
1 Binance Coin(BNB) ke QAR
1 Binance Coin(BNB) ke RSD
дин.93,293.075

Binance Coin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Binance Coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Binance Coin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Binance Coin

Berapakah nilai Binance Coin (BNB) hari ini?
Harga langsung BNB dalam USD ialah 944.74 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BNB ke USD?
Harga semasa BNB ke USD ialah $ 944.74. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Binance Coin?
Had pasaran untuk BNB ialah $ 131.50B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BNB?
Bekalan edaran BNB ialah 139.19M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BNB?
BNB mencapai harga ATH sebanyak 944.0581477051994 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BNB?
BNB melihat harga ATL sebanyak 0.09610939770936966 USD.
Berapakah jumlah dagangan BNB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BNBialah $ 39.16M USD.
Adakah BNB akan naik lebih tinggi tahun ini?
BNB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BNBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Binance Coin (BNB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

