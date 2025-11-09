BNBHOLDER Harga Hari Ini

Harga langsung BNBHOLDER (BNBHOLDER) hari ini ialah $ 0.0034, dengan 6.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BNBHOLDER kepada USD penukaran adalah $ 0.0034 setiap BNBHOLDER.

BNBHOLDER kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BNBHOLDER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BNBHOLDER didagangkan antara $ 0.003038 (rendah) dan $ 0.0043 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BNBHOLDER dipindahkan -2.44% dalam sejam terakhir dan -12.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 72.34K.

BNBHOLDER (BNBHOLDER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 72.34K$ 72.34K $ 72.34K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa BNBHOLDER ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 72.34K. Bekalan edaran BNBHOLDER ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.40M.