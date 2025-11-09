Bnb Tiger Inu Harga Hari Ini

Harga langsung Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) hari ini ialah $ 0.000000000004185, dengan 4.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BNBTIGER kepada USD penukaran adalah $ 0.000000000004185 setiap BNBTIGER.

Bnb Tiger Inu kini berada pada kedudukan #3870 mengikut permodalan pasaran pada $ 2.46M, dengan bekalan edaran sebanyak 588,659.61T BNBTIGER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BNBTIGER didagangkan antara $ 0.000000000004134 (rendah) dan $ 0.000000000004661 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000000000011449246, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000000001738887.

Dalam prestasi jangka pendek, BNBTIGER dipindahkan -0.03% dalam sejam terakhir dan -6.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 21.76K.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3870 Modal Pasaran $ 2.46M$ 2.46M $ 2.46M Kelantangan (24J) $ 21.76K$ 21.76K $ 21.76K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.19M$ 4.19M $ 4.19M Bekalan Peredaran 588,659.61T 588,659.61T 588,659.61T Bekalan Maks 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 Jumlah Bekalan 588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000 Kadar Peredaran 58.86% Rantaian Blok Awam BSC

