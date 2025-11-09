BursaDEX+
Harga Bnb Tiger Inu langsung hari ini ialah 0.000000000004185 USD.BNBTIGER modal pasaran ialah 2,463,540.46785837 USD. Jejaki masa nyata BNBTIGER kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:11:25 (UTC+8)

Bnb Tiger Inu Harga Hari Ini

Harga langsung Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) hari ini ialah $ 0.000000000004185, dengan 4.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BNBTIGER kepada USD penukaran adalah $ 0.000000000004185 setiap BNBTIGER.

Bnb Tiger Inu kini berada pada kedudukan #3870 mengikut permodalan pasaran pada $ 2.46M, dengan bekalan edaran sebanyak 588,659.61T BNBTIGER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BNBTIGER didagangkan antara $ 0.000000000004134 (rendah) dan $ 0.000000000004661 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000000000011449246, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000000001738887.

Dalam prestasi jangka pendek, BNBTIGER dipindahkan -0.03% dalam sejam terakhir dan -6.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 21.76K.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Maklumat Pasaran

No.3870

$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M

$ 21.76K
$ 21.76K$ 21.76K

$ 4.19M
$ 4.19M$ 4.19M

588,659.61T
588,659.61T 588,659.61T

1,000,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000

588,659,610,002,000,000
588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000

58.86%

BSC

Had Pasaran semasa Bnb Tiger Inu ialah $ 2.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 21.76K. Bekalan edaran BNBTIGER ialah 588,659.61T, dengan jumlah bekalan sebanyak 588659610002000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.19M.

Bnb Tiger Inu Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000000000004134
$ 0.000000000004134$ 0.000000000004134
24J Rendah
$ 0.000000000004661
$ 0.000000000004661$ 0.000000000004661
24J Tinggi

$ 0.000000000004134
$ 0.000000000004134$ 0.000000000004134

$ 0.000000000004661
$ 0.000000000004661$ 0.000000000004661

$ 0.000000000011449246
$ 0.000000000011449246$ 0.000000000011449246

$ 0.000000000001738887
$ 0.000000000001738887$ 0.000000000001738887

-0.03%

-4.77%

-6.38%

-6.38%

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bnb Tiger Inu hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000000000020962-4.77%
30 Hari$ -0.00000000000271-39.31%
60 Hari$ -0.000000000000815-16.30%
90 Hari$ -0.000000000000815-16.30%
Perubahan Harga Bnb Tiger Inu Hari Ini

Hari ini, BNBTIGER mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000000000020962 (-4.77%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBnb Tiger Inu

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000000000271 (-39.31%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bnb Tiger Inu

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BNBTIGER mengalami perubahan sebanyak $ -0.000000000000815 (-16.30%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bnb Tiger Inu

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000000000000815 (-16.30%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)?

Semak Bnb Tiger Inuhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Bnb Tiger Inu

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Bnb Tiger Inu pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Bnb Tiger Inu?

BNBTIGER price is influenced by: 1) Market sentiment and speculation 2) Trading volume and liquidity 3) Overall crypto market trends 4) Community engagement and social media hype 5) Token utility and use cases 6) Supply and demand dynamics 7) Exchange listings 8) Whale movements.

Mengapa orang ingin tahu harga Bnb Tiger Inu hari ini?

People want to know BNB Tiger Inu (BNBTIGER) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and tracking investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on market volatility and price movements in this meme token.

Ramalan Harga untuk Bnb Tiger Inu

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BNBTIGER pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Bnb Tiger Inu berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Perihal Bnb Tiger Inu

BNBTIGER is a digital asset that operates on the Binance Smart Chain (BSC). It is a utility token designed to facilitate transactions within the Binance ecosystem, including but not limited to, trading fees payment, participation in token sales, and usage in Binance's decentralized applications (dApps). Built on a Proof of Stake (PoS) consensus model, BNBTIGER aims to provide fast, secure, and cost-effective transactions. Its issuance model is deflationary, with a portion of tokens being burned periodically to reduce overall supply. The token's primary use case is to provide liquidity and foster transactions within the Binance ecosystem, thereby enhancing the platform's overall functionality and user experience.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Bnb Tiger Inu dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Bnb Tiger Inu? Membeli BNBTIGER adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Bnb Tiger Inu. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 588,659.61T token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Bnb Tiger Inu akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Bnb Tiger Inu

Memiliki Bnb Tiger Inu membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Apakah itu Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Bnb Tiger Inu Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bnb Tiger Inu, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Bnb Tiger Inu Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bnb Tiger Inu

Berapakah nilai 1 Bnb Tiger Inu pada tahun 2030?
Jika Bnb Tiger Inu berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Bnb Tiger Inu berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:11:25 (UTC+8)

