Apakah itu Bifrost (BNC)

Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp.

Tokenomik Bifrost (BNC)

Memahami tokenomik Bifrost (BNC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BNC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bifrost Berapakah nilai Bifrost (BNC) hari ini? Harga langsung BNC dalam USD ialah 0.10217 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BNC ke USD? $ 0.10217 . Lihat Harga semasa BNC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Bifrost? Had pasaran untuk BNC ialah $ 4.89M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BNC? Bekalan edaran BNC ialah 47.85M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BNC? BNC mencapai harga ATH sebanyak 6.767289497189354 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BNC? BNC melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan BNC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BNCialah $ 168.89K USD . Adakah BNC akan naik lebih tinggi tahun ini? BNC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BNCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

