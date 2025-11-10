Tokenomik BNKR (BNKR)

Tokenomik BNKR (BNKR)

Lihat cerapan utama tentang BNKR (BNKR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:55:14 (UTC+8)
BNKR (BNKR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BNKR (BNKR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0012
$ 0.0012
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
$ 0.0004328
$ 0.0004328

BNKR (BNKR) Maklumat

BNKR is an AI driven crypto assistant. You can trade with simple language prompts and it has a sense of humour

Peneroka Blok:
https://basescan.org/token/0x22aF33FE49fD1Fa80c7149773dDe5890D3c76F3b

Tokenomik BNKR (BNKR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BNKR (BNKR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BNKR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BNKR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BNKR, terokai BNKR harga langsung token!

Cara Membeli BNKR

Berminat untuk menambah BNKR (BNKR) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli BNKR, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

BNKR (BNKR) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga BNKR membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

BNKR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BNKR? Halaman ramalan harga BNKR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi