Apakah itu Bancor (BNT)

Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers.

Tokenomik Bancor (BNT)

Memahami tokenomik Bancor (BNT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BNT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Bancor Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bancor, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bancor Berapakah nilai Bancor (BNT) hari ini? Harga langsung BNT dalam USD ialah 0.7267 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BNT ke USD? $ 0.7267 . Lihat Harga semasa BNT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Bancor? Had pasaran untuk BNT ialah $ 83.71M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BNT? Bekalan edaran BNT ialah 115.19M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BNT? BNT mencapai harga ATH sebanyak 23.731000900268555 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BNT? BNT melihat harga ATL sebanyak 0.117415463258 USD . Berapakah jumlah dagangan BNT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BNTialah $ 250.32K USD . Adakah BNT akan naik lebih tinggi tahun ini? BNT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BNTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Bancor (BNT) Kemas Kini Industri Penting

