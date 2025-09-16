Apakah itu TaskBunny (BNY)

TaskBunny is an innovative project that introduces the concept of Proof of Post (PoP) as a new way to reward users for their social media activity. The reward is given in the form of its own cryptocurrency called BNY, which is issued on the Base network. This ensures that all rewards, once distributed, are verifiable and securely recorded on the blockchain.

TaskBunny Ramalan Harga (USD)

Tokenomik TaskBunny (BNY)

Cara membeli TaskBunny (BNY)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai TaskBunny Berapakah nilai TaskBunny (BNY) hari ini? Harga langsung BNY dalam USD ialah 0.00218 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BNY ke USD? $ 0.00218 . Lihat Harga semasa BNY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran TaskBunny? Had pasaran untuk BNY ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BNY? Bekalan edaran BNY ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BNY? BNY mencapai harga ATH sebanyak 0.060038236479385707 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BNY? BNY melihat harga ATL sebanyak 0.001947120717278614 USD . Berapakah jumlah dagangan BNY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BNYialah $ 78.58 USD . Adakah BNY akan naik lebih tinggi tahun ini? BNY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BNYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

