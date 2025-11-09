Pacu Jalur Harga Hari Ini

Harga langsung Pacu Jalur (BOATKID) hari ini ialah $ 0.0001355, dengan 11.95% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOATKID kepada USD penukaran adalah $ 0.0001355 setiap BOATKID.

Pacu Jalur kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BOATKID. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOATKID didagangkan antara $ 0.0001332 (rendah) dan $ 0.00019 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BOATKID dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -27.55% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 3.83K.

Pacu Jalur (BOATKID) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 3.83K$ 3.83K $ 3.83K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 135.19K$ 135.19K $ 135.19K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 997,735,729 997,735,729 997,735,729 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Pacu Jalur ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.83K. Bekalan edaran BOATKID ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 997735729. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 135.19K.