BOBHargae(BOB)

1 BOB ke USD Harga Langsung:

$0.000005589
-0.07%1D
USD
BOB (BOB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:28:25 (UTC+8)

BOB (BOB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000005504
24J Rendah
$ 0.0000058
24J Tinggi

$ 0.000005504
$ 0.0000058
$ 0.000218963593709231
$ 0.000000015403283083
+0.68%

-0.06%

+7.13%

+7.13%

BOB (BOB) harga masa nyata ialah $ 0.000005589. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOB didagangkan antara $ 0.000005504 rendah dan $ 0.0000058 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOB sepanjang masa ialah $ 0.000218963593709231, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000015403283083.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOB telah berubah sebanyak +0.68% sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan +7.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BOB (BOB) Maklumat Pasaran

No.1567

$ 3.85M
$ 14.38K
$ 3.86M
689.13B
690,000,000,000
689,127,646,403
99.87%

ETH

Had Pasaran semasa BOB ialah $ 3.85M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 14.38K. Bekalan edaran BOB ialah 689.13B, dengan jumlah bekalan sebanyak 689127646403. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.86M.

BOB (BOB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BOB hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000000392-0.06%
30 Hari$ -0.000001423-20.30%
60 Hari$ -0.000001139-16.93%
90 Hari$ +0.000000565+11.24%
Perubahan Harga BOB Hari Ini

Hari ini, BOB mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000000392 (-0.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBOB

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000001423 (-20.30%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BOB

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BOB mengalami perubahan sebanyak $ -0.000001139 (-16.93%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BOB

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000000565 (+11.24%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BOB (BOB)?

Semak BOBhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BOB (BOB)

$BOB will takeover the meme space by surprise. Wasstealth launched and locked for about 690 months(about 57 years) with a renounced contract. Bob’sknowledge will blow away even the most prominentscholars.

BOB tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BOB pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BOB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BOB di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BOB anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BOB Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BOB (BOB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BOB (BOB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BOB.

Semak BOB ramalan harga sekarang!

Tokenomik BOB (BOB)

Memahami tokenomik BOB (BOB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BOB (BOB)

Mencari cara membeli BOB? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BOB di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BOB kepada Mata Wang Tempatan

1 BOB(BOB) ke VND
0.147074535
1 BOB(BOB) ke AUD
A$0.00000832761
1 BOB(BOB) ke GBP
0.00000407997
1 BOB(BOB) ke EUR
0.00000469476
1 BOB(BOB) ke USD
$0.000005589
1 BOB(BOB) ke MYR
RM0.0000234738
1 BOB(BOB) ke TRY
0.00023076981
1 BOB(BOB) ke JPY
¥0.000815994
1 BOB(BOB) ke ARS
ARS$0.00819498303
1 BOB(BOB) ke RUB
0.0004627692
1 BOB(BOB) ke INR
0.00049211145
1 BOB(BOB) ke IDR
Rp0.09162293616
1 BOB(BOB) ke KRW
0.00771958269
1 BOB(BOB) ke PHP
0.00031812588
1 BOB(BOB) ke EGP
￡E.0.0002688309
1 BOB(BOB) ke BRL
R$0.0000296217
1 BOB(BOB) ke CAD
C$0.00000765693
1 BOB(BOB) ke BDT
0.0006807402
1 BOB(BOB) ke NGN
0.00835421364
1 BOB(BOB) ke COP
$0.02183203125
1 BOB(BOB) ke ZAR
R.0.00009696915
1 BOB(BOB) ke UAH
0.00023009913
1 BOB(BOB) ke VES
Bs0.00089424
1 BOB(BOB) ke CLP
$0.005303961
1 BOB(BOB) ke PKR
Rs0.00158638176
1 BOB(BOB) ke KZT
0.00302431968
1 BOB(BOB) ke THB
฿0.0001771713
1 BOB(BOB) ke TWD
NT$0.00016834068
1 BOB(BOB) ke AED
د.إ0.00002051163
1 BOB(BOB) ke CHF
Fr0.00000441531
1 BOB(BOB) ke HKD
HK$0.00004348242
1 BOB(BOB) ke AMD
֏0.0021372336
1 BOB(BOB) ke MAD
.د.م0.00005013333
1 BOB(BOB) ke MXN
$0.00010250226
1 BOB(BOB) ke SAR
ريال0.00002095875
1 BOB(BOB) ke PLN
0.0000201204
1 BOB(BOB) ke RON
лв0.00002392092
1 BOB(BOB) ke SEK
kr0.00005169825
1 BOB(BOB) ke BGN
лв0.00000922185
1 BOB(BOB) ke HUF
Ft0.00184515246
1 BOB(BOB) ke CZK
0.0001151334
1 BOB(BOB) ke KWD
د.ك0.000001704645
1 BOB(BOB) ke ILS
0.00001866726
1 BOB(BOB) ke AOA
Kz0.00509476473
1 BOB(BOB) ke BHD
.د.ب0.000002101464
1 BOB(BOB) ke BMD
$0.000005589
1 BOB(BOB) ke DKK
kr0.00003532248
1 BOB(BOB) ke HNL
L0.00014659947
1 BOB(BOB) ke MUR
0.00025290225
1 BOB(BOB) ke NAD
$0.00009708093
1 BOB(BOB) ke NOK
kr0.00005482809
1 BOB(BOB) ke NZD
$0.00000933363
1 BOB(BOB) ke PAB
B/.0.000005589
1 BOB(BOB) ke PGK
K0.00002336202
1 BOB(BOB) ke QAR
ر.ق0.00002034396
1 BOB(BOB) ke RSD
дин.0.00055470825

BOB Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BOB, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web BOB Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BOB

Berapakah nilai BOB (BOB) hari ini?
Harga langsung BOB dalam USD ialah 0.000005589 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BOB ke USD?
Harga semasa BOB ke USD ialah $ 0.000005589. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BOB?
Had pasaran untuk BOB ialah $ 3.85M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BOB?
Bekalan edaran BOB ialah 689.13B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOB?
BOB mencapai harga ATH sebanyak 0.000218963593709231 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOB?
BOB melihat harga ATL sebanyak 0.000000015403283083 USD.
Berapakah jumlah dagangan BOB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOBialah $ 14.38K USD.
Adakah BOB akan naik lebih tinggi tahun ini?
BOB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

