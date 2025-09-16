Apakah itu Boba (BOBA)

Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts.

Boba Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Boba (BOBA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Boba (BOBA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Boba.

Tokenomik Boba (BOBA)

Memahami tokenomik Boba (BOBA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOBA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Boba (BOBA)

BOBA kepada Mata Wang Tempatan

Boba Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Boba, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Boba Berapakah nilai Boba (BOBA) hari ini? Harga langsung BOBA dalam USD ialah 0.09557 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BOBA ke USD? $ 0.09557 . Lihat Harga semasa BOBA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Boba? Had pasaran untuk BOBA ialah $ 16.40M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BOBA? Bekalan edaran BOBA ialah 171.62M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOBA? BOBA mencapai harga ATH sebanyak 7.9879991275196645 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOBA? BOBA melihat harga ATL sebanyak 0.06709533464059267 USD . Berapakah jumlah dagangan BOBA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOBAialah $ 129.66K USD . Adakah BOBA akan naik lebih tinggi tahun ini? BOBA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOBAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Boba (BOBA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

