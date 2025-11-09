Boba Cat Harga Hari Ini

Harga langsung Boba Cat (BOBACAT) hari ini ialah $ 0.002337, dengan 4.61% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOBACAT kepada USD penukaran adalah $ 0.002337 setiap BOBACAT.

Boba Cat kini berada pada kedudukan #1975 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.43M, dengan bekalan edaran sebanyak 612.88M BOBACAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOBACAT didagangkan antara $ 0.002147 (rendah) dan $ 0.002352 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.09484798014935664, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00017406913220778.

Dalam prestasi jangka pendek, BOBACAT dipindahkan +1.52% dalam sejam terakhir dan -11.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 15.66K.

Boba Cat (BOBACAT) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1975 Modal Pasaran $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Kelantangan (24J) $ 15.66K$ 15.66K $ 15.66K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M Bekalan Peredaran 612.88M 612.88M 612.88M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 61.28% Rantaian Blok Awam ETH

