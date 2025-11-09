BursaDEX+
Harga Boba Cat langsung hari ini ialah 0.002337 USD.BOBACAT modal pasaran ialah 1,432,299.160137 USD. Jejaki masa nyata BOBACAT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Boba Cat Logo

Boba CatHargae(BOBACAT)

1 BOBACAT ke USD Harga Langsung:

$0.002337
$0.002337
+4.61%1D
USD
Boba Cat (BOBACAT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:11:32 (UTC+8)

Boba Cat Harga Hari Ini

Harga langsung Boba Cat (BOBACAT) hari ini ialah $ 0.002337, dengan 4.61% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOBACAT kepada USD penukaran adalah $ 0.002337 setiap BOBACAT.

Boba Cat kini berada pada kedudukan #1975 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.43M, dengan bekalan edaran sebanyak 612.88M BOBACAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOBACAT didagangkan antara $ 0.002147 (rendah) dan $ 0.002352 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.09484798014935664, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00017406913220778.

Dalam prestasi jangka pendek, BOBACAT dipindahkan +1.52% dalam sejam terakhir dan -11.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 15.66K.

Boba Cat (BOBACAT) Maklumat Pasaran

No.1975

$ 1.43M
$ 1.43M

$ 15.66K
$ 15.66K

$ 2.34M
$ 2.34M

612.88M
612.88M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

61.28%

ETH

Had Pasaran semasa Boba Cat ialah $ 1.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.66K. Bekalan edaran BOBACAT ialah 612.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.34M.

Boba Cat Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.002147
$ 0.002147
24J Rendah
$ 0.002352
$ 0.002352
24J Tinggi

$ 0.002147
$ 0.002147

$ 0.002352
$ 0.002352

$ 0.09484798014935664
$ 0.09484798014935664

$ 0.00017406913220778
$ 0.00017406913220778

+1.52%

+4.61%

-11.78%

-11.78%

Boba Cat (BOBACAT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Boba Cat hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00010299+4.61%
30 Hari$ -0.001436-38.06%
60 Hari$ +0.000337+16.85%
90 Hari$ +0.000337+16.85%
Perubahan Harga Boba Cat Hari Ini

Hari ini, BOBACAT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00010299 (+4.61%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBoba Cat

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001436 (-38.06%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Boba Cat

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BOBACAT mengalami perubahan sebanyak $ +0.000337 (+16.85%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Boba Cat

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000337 (+16.85%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Boba Cat (BOBACAT)?

Semak Boba Cathalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Boba Cat

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Boba Cat pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Boba Cat?

Several key factors influence Boba Cat (BOBACAT) prices:

1. Market sentiment and investor speculation
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Community engagement and social media hype
4. Overall cryptocurrency market trends
5. Token utility and use cases within its ecosystem
6. Partnership announcements and project developments
7. Whale movements and large holder activities
8. Regulatory news affecting meme coins
9. Competition from similar tokens
10. Market manipulation due to low market cap

Mengapa orang ingin tahu harga Boba Cat hari ini?

People want to know BOBACAT price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing for buying/selling, profit/loss calculations, and staying updated on their investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and make informed financial choices.

Ramalan Harga untuk Boba Cat

Boba Cat (BOBACAT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BOBACAT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Boba Cat (BOBACAT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Boba Cat berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Boba Cat yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk BOBACAT ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Boba Cat Ramalan Harga.

Perihal Boba Cat

BOBACAT is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. BOBACAT's consensus mechanism is based on proof-of-stake, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain its value. In addition to its primary role as a medium of exchange, BOBACAT also supports smart contracts, enabling the development of decentralized applications (dApps) within its ecosystem. This versatility has positioned BOBACAT as a significant player in the broader cryptocurrency market.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Boba Cat dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Boba Cat? Membeli BOBACAT adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Boba Cat. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Boba Cat (BOBACAT) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 612.88M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Boba Cat akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Boba Cat (BOBACAT)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Boba Cat

Memiliki Boba Cat membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Boba Cat (BOBACAT) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Boba Cat (BOBACAT)

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Boba Cat Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Boba Cat, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Boba Cat Rasmi
Peneroka Blok

Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:11:32 (UTC+8)

Boba Cat (BOBACAT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.002337
$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04262

$0.1059

$0.00009233

$0.0000316

$0.11767

$0.03760

$0.000015573

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

