Build On BNB Logo

Build On BNBHargae(BOBBSC)

1 BOBBSC ke USD Harga Langsung:

$0.000000051191
$0.000000051191
-2.06%1D
USD
Build On BNB (BOBBSC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:28:33 (UTC+8)

Build On BNB (BOBBSC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000000049235
$ 0.000000049235
24J Rendah
$ 0.0000000554
$ 0.0000000554
24J Tinggi

$ 0.000000049235
$ 0.000000049235

$ 0.0000000554
$ 0.0000000554

$ 0.000000069163117867
$ 0.000000069163117867

$ 0.000000000008060386
$ 0.000000000008060386

+0.11%

-2.06%

-3.02%

-3.02%

Build On BNB (BOBBSC) harga masa nyata ialah $ 0.000000051191. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOBBSC didagangkan antara $ 0.000000049235 rendah dan $ 0.0000000554 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOBBSC sepanjang masa ialah $ 0.000000069163117867, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000000008060386.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOBBSC telah berubah sebanyak +0.11% sejak sejam yang lalu, -2.06% dalam 24 jam dan -3.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Build On BNB (BOBBSC) Maklumat Pasaran

No.1640

$ 21.54M
$ 21.54M

$ 56.07K
$ 56.07K

$ 21.54M
$ 21.54M

420.69T
420.69T

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000

100.00%

BSC

Had Pasaran semasa Build On BNB ialah $ 21.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.07K. Bekalan edaran BOBBSC ialah 420.69T, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.54M.

Build On BNB (BOBBSC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Build On BNB hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000000107671-2.06%
30 Hari$ -0.000000025369-33.14%
60 Hari$ +0.000000001697+3.42%
90 Hari$ -0.000000002181-4.09%
Perubahan Harga Build On BNB Hari Ini

Hari ini, BOBBSC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000000107671 (-2.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBuild On BNB

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000000025369 (-33.14%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Build On BNB

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BOBBSC mengalami perubahan sebanyak $ +0.000000001697 (+3.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Build On BNB

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000000002181 (-4.09%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Build On BNB (BOBBSC)?

Semak Build On BNBhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Build On BNB (BOBBSC)

build on BNB

Build On BNB tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Build On BNB pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BOBBSC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Build On BNB di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Build On BNB anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Build On BNB Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Build On BNB (BOBBSC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Build On BNB (BOBBSC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Build On BNB.

Semak Build On BNB ramalan harga sekarang!

Tokenomik Build On BNB (BOBBSC)

Memahami tokenomik Build On BNB (BOBBSC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOBBSC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Build On BNB (BOBBSC)

Mencari cara membeli Build On BNB? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Build On BNB di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BOBBSC kepada Mata Wang Tempatan

1 Build On BNB(BOBBSC) ke VND
0.001347091165
1 Build On BNB(BOBBSC) ke AUD
A$0.00000007627459
1 Build On BNB(BOBBSC) ke GBP
0.00000003736943
1 Build On BNB(BOBBSC) ke EUR
0.00000004300044
1 Build On BNB(BOBBSC) ke USD
$0.000000051191
1 Build On BNB(BOBBSC) ke MYR
RM0.0000002150022
1 Build On BNB(BOBBSC) ke TRY
0.00000211367639
1 Build On BNB(BOBBSC) ke JPY
¥0.000007473886
1 Build On BNB(BOBBSC) ke ARS
ARS$0.00007505982757
1 Build On BNB(BOBBSC) ke RUB
0.0000042386148
1 Build On BNB(BOBBSC) ke INR
0.00000450736755
1 Build On BNB(BOBBSC) ke IDR
Rp0.00083919658704
1 Build On BNB(BOBBSC) ke KRW
0.00007070552111
1 Build On BNB(BOBBSC) ke PHP
0.00000291379172
1 Build On BNB(BOBBSC) ke EGP
￡E.0.0000024622871
1 Build On BNB(BOBBSC) ke BRL
R$0.0000002713123
1 Build On BNB(BOBBSC) ke CAD
C$0.00000007013167
1 Build On BNB(BOBBSC) ke BDT
0.0000062350638
1 Build On BNB(BOBBSC) ke NGN
0.00007651825916
1 Build On BNB(BOBBSC) ke COP
$0.00019996484375
1 Build On BNB(BOBBSC) ke ZAR
R.0.00000088816385
1 Build On BNB(BOBBSC) ke UAH
0.00000210753347
1 Build On BNB(BOBBSC) ke VES
Bs0.00000819056
1 Build On BNB(BOBBSC) ke CLP
$0.000048580259
1 Build On BNB(BOBBSC) ke PKR
Rs0.00001453005344
1 Build On BNB(BOBBSC) ke KZT
0.00002770047392
1 Build On BNB(BOBBSC) ke THB
฿0.0000016227547
1 Build On BNB(BOBBSC) ke TWD
NT$0.00000154187292
1 Build On BNB(BOBBSC) ke AED
د.إ0.00000018787097
1 Build On BNB(BOBBSC) ke CHF
Fr0.00000004044089
1 Build On BNB(BOBBSC) ke HKD
HK$0.00000039826598
1 Build On BNB(BOBBSC) ke AMD
֏0.0000195754384
1 Build On BNB(BOBBSC) ke MAD
.د.م0.00000045918327
1 Build On BNB(BOBBSC) ke MXN
$0.00000093884294
1 Build On BNB(BOBBSC) ke SAR
ريال0.00000019196625
1 Build On BNB(BOBBSC) ke PLN
0.0000001842876
1 Build On BNB(BOBBSC) ke RON
лв0.00000021909748
1 Build On BNB(BOBBSC) ke SEK
kr0.00000047351675
1 Build On BNB(BOBBSC) ke BGN
лв0.00000008446515
1 Build On BNB(BOBBSC) ke HUF
Ft0.00001690019674
1 Build On BNB(BOBBSC) ke CZK
0.0000010545346
1 Build On BNB(BOBBSC) ke KWD
د.ك0.000000015613255
1 Build On BNB(BOBBSC) ke ILS
0.00000017097794
1 Build On BNB(BOBBSC) ke AOA
Kz0.00004666417987
1 Build On BNB(BOBBSC) ke BHD
.د.ب0.000000019247816
1 Build On BNB(BOBBSC) ke BMD
$0.000000051191
1 Build On BNB(BOBBSC) ke DKK
kr0.00000032352712
1 Build On BNB(BOBBSC) ke HNL
L0.00000134273993
1 Build On BNB(BOBBSC) ke MUR
0.00000231639275
1 Build On BNB(BOBBSC) ke NAD
$0.00000088918767
1 Build On BNB(BOBBSC) ke NOK
kr0.00000050218371
1 Build On BNB(BOBBSC) ke NZD
$0.00000008548897
1 Build On BNB(BOBBSC) ke PAB
B/.0.000000051191
1 Build On BNB(BOBBSC) ke PGK
K0.00000021397838
1 Build On BNB(BOBBSC) ke QAR
ر.ق0.00000018633524
1 Build On BNB(BOBBSC) ke RSD
дин.0.00000508070675

Build On BNB Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Build On BNB, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Build On BNB Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Build On BNB

Berapakah nilai Build On BNB (BOBBSC) hari ini?
Harga langsung BOBBSC dalam USD ialah 0.000000051191 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BOBBSC ke USD?
Harga semasa BOBBSC ke USD ialah $ 0.000000051191. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Build On BNB?
Had pasaran untuk BOBBSC ialah $ 21.54M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BOBBSC?
Bekalan edaran BOBBSC ialah 420.69T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOBBSC?
BOBBSC mencapai harga ATH sebanyak 0.000000069163117867 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOBBSC?
BOBBSC melihat harga ATL sebanyak 0.000000000008060386 USD.
Berapakah jumlah dagangan BOBBSC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOBBSCialah $ 56.07K USD.
Adakah BOBBSC akan naik lebih tinggi tahun ini?
BOBBSC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOBBSCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:28:33 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

$0.000000051191
