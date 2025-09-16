Apakah itu Bombie (BOMB)

Bombie is the top-paying mini-game on Telegram & TON and LINE & Kaia ecosystems, featuring a "Shooting to Earn" mode where players battle zombies to earn $BOMB tokens. It is the first dual-platform game on Telegram and LINE, with a fair-launch tokenomics model.

Memahami tokenomik Bombie (BOMB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOMB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bombie Berapakah nilai Bombie (BOMB) hari ini? Harga langsung BOMB dalam USD ialah 0.0004149 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BOMB ke USD? $ 0.0004149 . Lihat Harga semasa BOMB ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Bombie? Had pasaran untuk BOMB ialah $ 3.73M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BOMB? Bekalan edaran BOMB ialah 9.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOMB? BOMB mencapai harga ATH sebanyak 0.004189609204684791 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOMB? BOMB melihat harga ATL sebanyak 0.000372486781475921 USD . Berapakah jumlah dagangan BOMB? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOMBialah $ 56.40K USD . Adakah BOMB akan naik lebih tinggi tahun ini? BOMB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOMBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

