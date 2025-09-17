Lagi Mengenai BOME

BOOK OF MEME Logo

BOOK OF MEMEHargae(BOME)

1 BOME ke USD Harga Langsung:

$0.0020579
$0.0020579
+0.59%1D
USD
BOOK OF MEME (BOME) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:21:11 (UTC+8)

BOOK OF MEME (BOME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0019617
$ 0.0019617
24J Rendah
$ 0.0020645
$ 0.0020645
24J Tinggi

$ 0.0019617
$ 0.0019617

$ 0.0020645
$ 0.0020645

$ 0.02804714704097437
$ 0.02804714704097437

$ 0.000134385659659206
$ 0.000134385659659206

+0.38%

+0.59%

+3.93%

+3.93%

BOOK OF MEME (BOME) harga masa nyata ialah $ 0.0020607. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOME didagangkan antara $ 0.0019617 rendah dan $ 0.0020645 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOME sepanjang masa ialah $ 0.02804714704097437, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000134385659659206.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOME telah berubah sebanyak +0.38% sejak sejam yang lalu, +0.59% dalam 24 jam dan +3.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BOOK OF MEME (BOME) Maklumat Pasaran

No.294

$ 142.02M
$ 142.02M

$ 1.10M
$ 1.10M

$ 142.02M
$ 142.02M

68.92B
68.92B

68,916,064,204.49292
68,916,064,204.49292

SOL

Had Pasaran semasa BOOK OF MEME ialah $ 142.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.10M. Bekalan edaran BOME ialah 68.92B, dengan jumlah bekalan sebanyak 68916064204.49292. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 142.02M.

BOOK OF MEME (BOME) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BOOK OF MEME hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001207+0.59%
30 Hari$ +0.0001838+9.79%
60 Hari$ -0.0002601-11.21%
90 Hari$ +0.0005577+37.10%
Perubahan Harga BOOK OF MEME Hari Ini

Hari ini, BOME mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00001207 (+0.59%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBOOK OF MEME

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0001838 (+9.79%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BOOK OF MEME

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BOME mengalami perubahan sebanyak $ -0.0002601 (-11.21%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BOOK OF MEME

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0005577 (+37.10%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BOOK OF MEME (BOME)?

Semak BOOK OF MEMEhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BOOK OF MEME (BOME)

BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain

BOOK OF MEME tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BOOK OF MEME pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BOME ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BOOK OF MEME di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BOOK OF MEME anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BOOK OF MEME Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BOOK OF MEME (BOME) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BOOK OF MEME (BOME) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BOOK OF MEME.

Semak BOOK OF MEME ramalan harga sekarang!

Tokenomik BOOK OF MEME (BOME)

Memahami tokenomik BOOK OF MEME (BOME) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOME dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BOOK OF MEME (BOME)

Mencari cara membeli BOOK OF MEME? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BOOK OF MEME di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BOME kepada Mata Wang Tempatan

1 BOOK OF MEME(BOME) ke VND
54.2273205
1 BOOK OF MEME(BOME) ke AUD
A$0.003070443
1 BOOK OF MEME(BOME) ke GBP
0.001504311
1 BOOK OF MEME(BOME) ke EUR
0.001730988
1 BOOK OF MEME(BOME) ke USD
$0.0020607
1 BOOK OF MEME(BOME) ke MYR
RM0.00865494
1 BOOK OF MEME(BOME) ke TRY
0.085045089
1 BOOK OF MEME(BOME) ke JPY
¥0.3008622
1 BOOK OF MEME(BOME) ke ARS
ARS$3.025973094
1 BOOK OF MEME(BOME) ke RUB
0.171409026
1 BOOK OF MEME(BOME) ke INR
0.181197351
1 BOOK OF MEME(BOME) ke IDR
Rp33.781961808
1 BOOK OF MEME(BOME) ke KRW
2.842344117
1 BOOK OF MEME(BOME) ke PHP
0.116985939
1 BOOK OF MEME(BOME) ke EGP
￡E.0.099057849
1 BOOK OF MEME(BOME) ke BRL
R$0.010901103
1 BOOK OF MEME(BOME) ke CAD
C$0.002823159
1 BOOK OF MEME(BOME) ke BDT
0.25099326
1 BOOK OF MEME(BOME) ke NGN
3.080251932
1 BOOK OF MEME(BOME) ke COP
$8.018286735
1 BOOK OF MEME(BOME) ke ZAR
R.0.035691324
1 BOOK OF MEME(BOME) ke UAH
0.084839019
1 BOOK OF MEME(BOME) ke VES
Bs0.329712
1 BOOK OF MEME(BOME) ke CLP
$1.9556043
1 BOOK OF MEME(BOME) ke PKR
Rs0.584909088
1 BOOK OF MEME(BOME) ke KZT
1.115085984
1 BOOK OF MEME(BOME) ke THB
฿0.065262369
1 BOOK OF MEME(BOME) ke TWD
NT$0.06202707
1 BOOK OF MEME(BOME) ke AED
د.إ0.007562769
1 BOOK OF MEME(BOME) ke CHF
Fr0.001607346
1 BOOK OF MEME(BOME) ke HKD
HK$0.016032246
1 BOOK OF MEME(BOME) ke AMD
֏0.78801168
1 BOOK OF MEME(BOME) ke MAD
.د.م0.018484479
1 BOOK OF MEME(BOME) ke MXN
$0.037669596
1 BOOK OF MEME(BOME) ke SAR
ريال0.007727625
1 BOOK OF MEME(BOME) ke PLN
0.007377306
1 BOOK OF MEME(BOME) ke RON
лв0.008778582
1 BOOK OF MEME(BOME) ke SEK
kr0.018999654
1 BOOK OF MEME(BOME) ke BGN
лв0.003400155
1 BOOK OF MEME(BOME) ke HUF
Ft0.676301133
1 BOOK OF MEME(BOME) ke CZK
0.042203136
1 BOOK OF MEME(BOME) ke KWD
د.ك0.0006264528
1 BOOK OF MEME(BOME) ke ILS
0.006862131
1 BOOK OF MEME(BOME) ke AOA
Kz1.878472299
1 BOOK OF MEME(BOME) ke BHD
.د.ب0.0007768839
1 BOOK OF MEME(BOME) ke BMD
$0.0020607
1 BOOK OF MEME(BOME) ke DKK
kr0.012961803
1 BOOK OF MEME(BOME) ke HNL
L0.054052161
1 BOOK OF MEME(BOME) ke MUR
0.093246675
1 BOOK OF MEME(BOME) ke NAD
$0.035794359
1 BOOK OF MEME(BOME) ke NOK
kr0.020091825
1 BOOK OF MEME(BOME) ke NZD
$0.003420762
1 BOOK OF MEME(BOME) ke PAB
B/.0.0020607
1 BOOK OF MEME(BOME) ke PGK
K0.008613726
1 BOOK OF MEME(BOME) ke QAR
ر.ق0.007500948
1 BOOK OF MEME(BOME) ke RSD
дин.0.203473518

BOOK OF MEME Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BOOK OF MEME, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web BOOK OF MEME Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BOOK OF MEME

Berapakah nilai BOOK OF MEME (BOME) hari ini?
Harga langsung BOME dalam USD ialah 0.0020607 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BOME ke USD?
Harga semasa BOME ke USD ialah $ 0.0020607. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BOOK OF MEME?
Had pasaran untuk BOME ialah $ 142.02M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BOME?
Bekalan edaran BOME ialah 68.92B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOME?
BOME mencapai harga ATH sebanyak 0.02804714704097437 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOME?
BOME melihat harga ATL sebanyak 0.000134385659659206 USD.
Berapakah jumlah dagangan BOME?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOMEialah $ 1.10M USD.
Adakah BOME akan naik lebih tinggi tahun ini?
BOME mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOMEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:21:11 (UTC+8)

BOOK OF MEME (BOME) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

$0.0020579
$0.0020579
