BOMO on Base Harga Hari Ini

Harga langsung BOMO on Base (BOMO) hari ini ialah $ 0.0003891, dengan 30.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOMO kepada USD penukaran adalah $ 0.0003891 setiap BOMO.

BOMO on Base kini berada pada kedudukan #3044 mengikut permodalan pasaran pada $ 148.25K, dengan bekalan edaran sebanyak 381.00M BOMO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOMO didagangkan antara $ 0.0002936 (rendah) dan $ 0.0003891 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.022125194895044928, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000006003498518756.

Dalam prestasi jangka pendek, BOMO dipindahkan +16.32% dalam sejam terakhir dan -14.05% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 156.18.

BOMO on Base (BOMO) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3044 Modal Pasaran $ 148.25K$ 148.25K $ 148.25K Kelantangan (24J) $ 156.18$ 156.18 $ 156.18 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 194.55K$ 194.55K $ 194.55K Bekalan Peredaran 381.00M 381.00M 381.00M Bekalan Maks 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Jumlah Bekalan 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Kadar Peredaran 76.20% Rantaian Blok Awam BASE

