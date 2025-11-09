BursaDEX+
Harga BOMO on Base langsung hari ini ialah 0.0003891 USD.BOMO modal pasaran ialah 148,247.1 USD.

Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:54:25 (UTC+8)

BOMO on Base Harga Hari Ini

Harga langsung BOMO on Base (BOMO) hari ini ialah $ 0.0003891, dengan 30.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOMO kepada USD penukaran adalah $ 0.0003891 setiap BOMO.

BOMO on Base kini berada pada kedudukan #3044 mengikut permodalan pasaran pada $ 148.25K, dengan bekalan edaran sebanyak 381.00M BOMO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOMO didagangkan antara $ 0.0002936 (rendah) dan $ 0.0003891 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.022125194895044928, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000006003498518756.

Dalam prestasi jangka pendek, BOMO dipindahkan +16.32% dalam sejam terakhir dan -14.05% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 156.18.

BOMO on Base (BOMO) Maklumat Pasaran

No.3044

$ 148.25K
$ 148.25K$ 148.25K

$ 156.18
$ 156.18$ 156.18

$ 194.55K
$ 194.55K$ 194.55K

381.00M
381.00M 381.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

76.20%

BASE

Had Pasaran semasa BOMO on Base ialah $ 148.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 156.18. Bekalan edaran BOMO ialah 381.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 194.55K.

BOMO on Base Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002936
$ 0.0002936$ 0.0002936
24J Rendah
$ 0.0003891
$ 0.0003891$ 0.0003891
24J Tinggi

$ 0.0002936
$ 0.0002936$ 0.0002936

$ 0.0003891
$ 0.0003891$ 0.0003891

$ 0.022125194895044928
$ 0.022125194895044928$ 0.022125194895044928

$ 0.000006003498518756
$ 0.000006003498518756$ 0.000006003498518756

+16.32%

+30.26%

-14.05%

-14.05%

BOMO on Base (BOMO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BOMO on Base hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00009039+30.26%
30 Hari$ -0.0018069-82.29%
60 Hari$ -0.0147809-97.44%
90 Hari$ -0.0051989-93.04%
Perubahan Harga BOMO on Base Hari Ini

Hari ini, BOMO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00009039 (+30.26%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBOMO on Base

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0018069 (-82.29%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BOMO on Base

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BOMO mengalami perubahan sebanyak $ -0.0147809 (-97.44%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BOMO on Base

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0051989 (-93.04%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BOMO on Base (BOMO)?

Semak BOMO on Basehalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk BOMO on Base

Cerapan dipacu AI yang menganalisis BOMO on Base pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga BOMO on Base?

BOMO on Base price is influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact BOMO's value.

Base Network Activity: As BOMO operates on Base, network adoption and transaction volume affect demand.

Token Utility: Real-world use cases and platform integration drive fundamental value.

Trading Volume: Higher liquidity typically reduces volatility and supports price stability.

Community Growth: Active user base and social media engagement influence market perception.

Partnerships: Strategic alliances with other projects or platforms can boost adoption.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations affecting Base or similar tokens impact investor sentiment.

Mengapa orang ingin tahu harga BOMO on Base hari ini?

People want to know BOMO on Base (BOMO) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment analysis. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, assess profit/loss, and make informed buy/sell choices.

Ramalan Harga untuk BOMO on Base

BOMO on Base (BOMO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BOMO pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
BOMO on Base (BOMO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga BOMO on Base berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Perihal BOMO on Base

BOMO is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, focusing on providing solutions for the digital advertising industry. It aims to leverage blockchain technology to create a more transparent and efficient advertising ecosystem, where advertisers and content creators can interact directly without the need for intermediaries. BOMO uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to Proof of Work systems. The token is used within the BOMO ecosystem for transactions, rewards, and governance, allowing users to participate in decision-making processes.

Bagaimana untuk membeli & Melabur BOMO on Base dalam Malaysia

Panduan Cara Membeli BOMO on Base (BOMO)

Apa yang boleh anda lakukan dengan BOMO on Base

Apakah itu BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BOMO on Base, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web BOMO on Base Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BOMO on Base

Berapakah nilai 1 BOMO on Base pada tahun 2030?
Jika BOMO on Base berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga BOMO on Base berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:54:25 (UTC+8)

BOMO on Base (BOMO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

