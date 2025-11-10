Tokenomik BOMO on Base (BOMO)

Tokenomik BOMO on Base (BOMO)

Lihat cerapan utama tentang BOMO on Base (BOMO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:55:34 (UTC+8)
USD

BOMO on Base (BOMO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BOMO on Base (BOMO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 143.60K
$ 143.60K$ 143.60K
Jumlah Bekalan:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Bekalan Edaran:
$ 381.00M
$ 381.00M$ 381.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 188.45K
$ 188.45K$ 188.45K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02592
$ 0.02592$ 0.02592
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000006003498518756
$ 0.000006003498518756$ 0.000006003498518756
Harga Semasa:
$ 0.0003769
$ 0.0003769$ 0.0003769

BOMO on Base (BOMO) Maklumat

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

Laman Web Rasmi:
https://bomobase.fyi/
Peneroka Blok:
https://basescan.org/address/0x0215ed0fe07951b2cd68e1b39ffbd0a841fe3c6e

Tokenomik BOMO on Base (BOMO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BOMO on Base (BOMO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BOMO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BOMO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BOMO, terokai BOMO harga langsung token!

Cara Membeli BOMO

Berminat untuk menambah BOMO on Base (BOMO) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli BOMO, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

BOMO on Base (BOMO) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga BOMO membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

BOMO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BOMO? Halaman ramalan harga BOMO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi