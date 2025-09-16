Apakah itu BarnBridge (BOND)

BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

Tokenomik BarnBridge (BOND)

Memahami tokenomik BarnBridge (BOND) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOND dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BarnBridge Berapakah nilai BarnBridge (BOND) hari ini? Harga langsung BOND dalam USD ialah 0.1733 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BOND ke USD? $ 0.1733 . Lihat Harga semasa BOND ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BarnBridge? Had pasaran untuk BOND ialah $ 1.37M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BOND? Bekalan edaran BOND ialah 7.91M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOND? BOND mencapai harga ATH sebanyak 185.92532004 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOND? BOND melihat harga ATL sebanyak 0.1420794991809 USD . Berapakah jumlah dagangan BOND? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BONDialah $ 53.24K USD . Adakah BOND akan naik lebih tinggi tahun ini? BOND mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BONDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

BarnBridge (BOND) Kemas Kini Industri Penting

