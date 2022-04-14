Tokenomik BarnBridge (BOND)

Lihat cerapan utama tentang BarnBridge (BOND), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
BarnBridge (BOND) Maklumat

BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

https://barnbridge.com/
https://etherscan.io/token/0x0391D2021f89DC339F60Fff84546EA23E337750f

BarnBridge (BOND) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BarnBridge (BOND), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.32M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00M
Bekalan Edaran:
$ 7.91M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.67M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 93
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.1420794991809
Harga Semasa:
$ 0.1673
Tokenomik BarnBridge (BOND): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BarnBridge (BOND) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BOND yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BOND yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BOND, terokai BOND harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.