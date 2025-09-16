Lagi Mengenai BONE

BONE SHIBASWAP Logo

BONE SHIBASWAPHargae(BONE)

1 BONE ke USD Harga Langsung:

$0.1908
$0.1908$0.1908
+0.26%1D
USD
BONE SHIBASWAP (BONE) Carta Harga Langsung
BONE SHIBASWAP (BONE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1844
$ 0.1844$ 0.1844
24J Rendah
$ 0.1967
$ 0.1967$ 0.1967
24J Tinggi

$ 0.1844
$ 0.1844$ 0.1844

$ 0.1967
$ 0.1967$ 0.1967

$ 41.67355339721391
$ 41.67355339721391$ 41.67355339721391

$ 0.15244650744938096
$ 0.15244650744938096$ 0.15244650744938096

-0.06%

+0.26%

+18.28%

+18.28%

BONE SHIBASWAP (BONE) harga masa nyata ialah $ 0.1908. Sepanjang 24 jam yang lalu, BONE didagangkan antara $ 0.1844 rendah dan $ 0.1967 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BONE sepanjang masa ialah $ 41.67355339721391, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.15244650744938096.

Dari segi prestasi jangka pendek, BONE telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, +0.26% dalam 24 jam dan +18.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BONE SHIBASWAP (BONE) Maklumat Pasaran

No.626

$ 43.87M
$ 43.87M$ 43.87M

$ 139.31K
$ 139.31K$ 139.31K

$ 47.70M
$ 47.70M$ 47.70M

229.92M
229.92M 229.92M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

249,999,401.82484713
249,999,401.82484713 249,999,401.82484713

91.96%

ETH

Had Pasaran semasa BONE SHIBASWAP ialah $ 43.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 139.31K. Bekalan edaran BONE ialah 229.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 249999401.82484713. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.70M.

BONE SHIBASWAP (BONE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BONE SHIBASWAP hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000495+0.26%
30 Hari$ +0.0195+11.38%
60 Hari$ -0.0155-7.52%
90 Hari$ -0.0429-18.36%
Perubahan Harga BONE SHIBASWAP Hari Ini

Hari ini, BONE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000495 (+0.26%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBONE SHIBASWAP

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0195 (+11.38%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BONE SHIBASWAP

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BONE mengalami perubahan sebanyak $ -0.0155 (-7.52%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BONE SHIBASWAP

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0429 (-18.36%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BONE SHIBASWAP (BONE)?

Semak BONE SHIBASWAPhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BONE SHIBASWAP (BONE)

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

BONE SHIBASWAP tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BONE SHIBASWAP pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BONE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BONE SHIBASWAP di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BONE SHIBASWAP anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BONE SHIBASWAP Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BONE SHIBASWAP (BONE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BONE SHIBASWAP (BONE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BONE SHIBASWAP.

Semak BONE SHIBASWAP ramalan harga sekarang!

Tokenomik BONE SHIBASWAP (BONE)

Memahami tokenomik BONE SHIBASWAP (BONE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BONE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BONE SHIBASWAP (BONE)

Mencari cara membeli BONE SHIBASWAP? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BONE SHIBASWAP di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BONE kepada Mata Wang Tempatan

BONE SHIBASWAP Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BONE SHIBASWAP, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web BONE SHIBASWAP Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BONE SHIBASWAP

Berapakah nilai BONE SHIBASWAP (BONE) hari ini?
Harga langsung BONE dalam USD ialah 0.1908 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BONE ke USD?
Harga semasa BONE ke USD ialah $ 0.1908. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BONE SHIBASWAP?
Had pasaran untuk BONE ialah $ 43.87M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BONE?
Bekalan edaran BONE ialah 229.92M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BONE?
BONE mencapai harga ATH sebanyak 41.67355339721391 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BONE?
BONE melihat harga ATL sebanyak 0.15244650744938096 USD.
Berapakah jumlah dagangan BONE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BONEialah $ 139.31K USD.
Adakah BONE akan naik lebih tinggi tahun ini?
BONE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BONEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

