Tokenomik BONE SHIBASWAP (BONE)

Lihat cerapan utama tentang BONE SHIBASWAP (BONE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

BONE SHIBASWAP (BONE) Maklumat

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

Laman Web Rasmi:
https://www.shibatoken.com/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x9813037ee2218799597d83D4a5B6F3b6778218d9

BONE SHIBASWAP (BONE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BONE SHIBASWAP (BONE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 41.62M
Jumlah Bekalan:
$ 250.00M
Bekalan Edaran:
$ 229.92M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 45.25M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.39
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.15244650744938096
Harga Semasa:
$ 0.181
Tokenomik BONE SHIBASWAP (BONE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BONE SHIBASWAP (BONE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BONE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BONE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BONE, terokai BONE harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.