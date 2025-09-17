Apakah itu Bonk (BONK)

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

Bonk Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bonk (BONK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bonk (BONK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bonk.

Semak Bonk ramalan harga sekarang!

Tokenomik Bonk (BONK)

Memahami tokenomik Bonk (BONK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BONK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Bonk Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bonk, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bonk Berapakah nilai Bonk (BONK) hari ini? Harga langsung BONK dalam USD ialah 0.00002379 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BONK ke USD? $ 0.00002379 . Lihat Harga semasa BONK ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Bonk? Had pasaran untuk BONK ialah $ 1.93B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BONK? Bekalan edaran BONK ialah 81.18T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BONK? BONK mencapai harga ATH sebanyak 0.000059156192429551 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BONK? BONK melihat harga ATL sebanyak 0.000000091971686428 USD . Berapakah jumlah dagangan BONK? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BONKialah $ 4.75M USD . Adakah BONK akan naik lebih tinggi tahun ini? BONK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BONKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

