Apakah itu Spookyswap (BOO)

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

Tokenomik Spookyswap (BOO)

Memahami tokenomik Spookyswap (BOO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Spookyswap Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Spookyswap Berapakah nilai Spookyswap (BOO) hari ini? Harga langsung BOO dalam USD ialah 0.16529 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BOO ke USD? $ 0.16529 . Lihat Harga semasa BOO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Spookyswap? Had pasaran untuk BOO ialah $ 1.55M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BOO? Bekalan edaran BOO ialah 9.39M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOO? BOO mencapai harga ATH sebanyak 39.99008268429096 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOO? BOO melihat harga ATL sebanyak 0.250611104420171 USD . Berapakah jumlah dagangan BOO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOOialah $ 53.59K USD . Adakah BOO akan naik lebih tinggi tahun ini? BOO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

