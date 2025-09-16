Lagi Mengenai BOO

Spookyswap Logo

SpookyswapHargae(BOO)

1 BOO ke USD Harga Langsung:

$0.16529
+7.31%1D
USD
Spookyswap (BOO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:25:49 (UTC+8)

Spookyswap (BOO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.151
24J Rendah
$ 0.16789
24J Tinggi

$ 0.151
$ 0.16789
$ 39.99008268429096
$ 0.250611104420171
-0.35%

+7.31%

+0.86%

+0.86%

Spookyswap (BOO) harga masa nyata ialah $ 0.16529. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOO didagangkan antara $ 0.151 rendah dan $ 0.16789 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOO sepanjang masa ialah $ 39.99008268429096, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.250611104420171.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOO telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, +7.31% dalam 24 jam dan +0.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Spookyswap (BOO) Maklumat Pasaran

No.1523

$ 1.55M
$ 53.59K
$ 2.26M
9.39M
13,666,000
9,390,930.32215674
68.71%

SONIC

Had Pasaran semasa Spookyswap ialah $ 1.55M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.59K. Bekalan edaran BOO ialah 9.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9390930.32215674. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.26M.

Spookyswap (BOO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Spookyswap hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0112596+7.31%
30 Hari$ -0.08942-35.11%
60 Hari$ -0.21258-56.26%
90 Hari$ +0.04679+39.48%
Perubahan Harga Spookyswap Hari Ini

Hari ini, BOO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0112596 (+7.31%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSpookyswap

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.08942 (-35.11%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Spookyswap

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BOO mengalami perubahan sebanyak $ -0.21258 (-56.26%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Spookyswap

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.04679 (+39.48%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Spookyswap (BOO)?

Semak Spookyswaphalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Spookyswap (BOO)

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

Spookyswap tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Spookyswap pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BOO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Spookyswap di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Spookyswap anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Spookyswap Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Spookyswap (BOO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Spookyswap (BOO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Spookyswap.

Semak Spookyswap ramalan harga sekarang!

Tokenomik Spookyswap (BOO)

Memahami tokenomik Spookyswap (BOO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Spookyswap (BOO)

Mencari cara membeli Spookyswap? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Spookyswap di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BOO kepada Mata Wang Tempatan

1 Spookyswap(BOO) ke VND
4,349.60635
1 Spookyswap(BOO) ke AUD
A$0.2462821
1 Spookyswap(BOO) ke GBP
0.1206617
1 Spookyswap(BOO) ke EUR
0.1388436
1 Spookyswap(BOO) ke USD
$0.16529
1 Spookyswap(BOO) ke MYR
RM0.694218
1 Spookyswap(BOO) ke TRY
6.8215183
1 Spookyswap(BOO) ke JPY
¥24.13234
1 Spookyswap(BOO) ke ARS
ARS$241.6506742
1 Spookyswap(BOO) ke RUB
13.7273345
1 Spookyswap(BOO) ke INR
14.54552
1 Spookyswap(BOO) ke IDR
Rp2,709.6716976
1 Spookyswap(BOO) ke KRW
228.3002009
1 Spookyswap(BOO) ke PHP
9.3934307
1 Spookyswap(BOO) ke EGP
￡E.7.9471432
1 Spookyswap(BOO) ke BRL
R$0.8776899
1 Spookyswap(BOO) ke CAD
C$0.2264473
1 Spookyswap(BOO) ke BDT
20.132322
1 Spookyswap(BOO) ke NGN
246.7002837
1 Spookyswap(BOO) ke COP
$643.1516545
1 Spookyswap(BOO) ke ZAR
R.2.8677815
1 Spookyswap(BOO) ke UAH
6.8049893
1 Spookyswap(BOO) ke VES
Bs26.4464
1 Spookyswap(BOO) ke CLP
$156.86021
1 Spookyswap(BOO) ke PKR
Rs46.9159136
1 Spookyswap(BOO) ke KZT
89.4417248
1 Spookyswap(BOO) ke THB
฿5.2314285
1 Spookyswap(BOO) ke TWD
NT$4.9702703
1 Spookyswap(BOO) ke AED
د.إ0.6066143
1 Spookyswap(BOO) ke CHF
Fr0.1289262
1 Spookyswap(BOO) ke HKD
HK$1.2859562
1 Spookyswap(BOO) ke AMD
֏63.206896
1 Spookyswap(BOO) ke MAD
.د.م1.4826513
1 Spookyswap(BOO) ke MXN
$3.0314186
1 Spookyswap(BOO) ke SAR
ريال0.6198375
1 Spookyswap(BOO) ke PLN
0.5933911
1 Spookyswap(BOO) ke RON
лв0.7057883
1 Spookyswap(BOO) ke SEK
kr1.5256267
1 Spookyswap(BOO) ke BGN
лв0.2727285
1 Spookyswap(BOO) ke HUF
Ft54.3704926
1 Spookyswap(BOO) ke CZK
3.3934037
1 Spookyswap(BOO) ke KWD
د.ك0.05041345
1 Spookyswap(BOO) ke ILS
0.5504157
1 Spookyswap(BOO) ke AOA
Kz150.6734053
1 Spookyswap(BOO) ke BHD
.د.ب0.06231433
1 Spookyswap(BOO) ke BMD
$0.16529
1 Spookyswap(BOO) ke DKK
kr1.041327
1 Spookyswap(BOO) ke HNL
L4.3355567
1 Spookyswap(BOO) ke MUR
7.4793725
1 Spookyswap(BOO) ke NAD
$2.8710873
1 Spookyswap(BOO) ke NOK
kr1.6165362
1 Spookyswap(BOO) ke NZD
$0.2760343
1 Spookyswap(BOO) ke PAB
B/.0.16529
1 Spookyswap(BOO) ke PGK
K0.6909122
1 Spookyswap(BOO) ke QAR
ر.ق0.6016556
1 Spookyswap(BOO) ke RSD
дин.16.3521397

Spookyswap Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Spookyswap, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Spookyswap Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Spookyswap

Berapakah nilai Spookyswap (BOO) hari ini?
Harga langsung BOO dalam USD ialah 0.16529 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BOO ke USD?
Harga semasa BOO ke USD ialah $ 0.16529. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Spookyswap?
Had pasaran untuk BOO ialah $ 1.55M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BOO?
Bekalan edaran BOO ialah 9.39M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOO?
BOO mencapai harga ATH sebanyak 39.99008268429096 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOO?
BOO melihat harga ATL sebanyak 0.250611104420171 USD.
Berapakah jumlah dagangan BOO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOOialah $ 53.59K USD.
Adakah BOO akan naik lebih tinggi tahun ini?
BOO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Spookyswap (BOO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

