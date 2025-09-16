Lagi Mengenai BOOE

$0.26604
-2.20%1D
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:25:56 (UTC+8)

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.24441
24J Rendah
$ 0.28012
24J Tinggi

$ 0.24441
$ 0.28012
$ 0.8132865790759094
$ 0.008879381003767716
-1.97%

-2.19%

-18.05%

-18.05%

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) harga masa nyata ialah $ 0.26604. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOOE didagangkan antara $ 0.24441 rendah dan $ 0.28012 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOOE sepanjang masa ialah $ 0.8132865790759094, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.008879381003767716.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOOE telah berubah sebanyak -1.97% sejak sejam yang lalu, -2.19% dalam 24 jam dan -18.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Maklumat Pasaran

No.825

$ 25.59M
$ 67.64K
$ 26.60M
96.19M
100,000,000
100,000,000
96.19%

ETH

Had Pasaran semasa BOOK OF ETHEREUM ialah $ 25.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 67.64K. Bekalan edaran BOOE ialah 96.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.60M.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BOOK OF ETHEREUM hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0059845-2.19%
30 Hari$ +0.05193+24.25%
60 Hari$ -0.00216-0.81%
90 Hari$ +0.13927+109.86%
Perubahan Harga BOOK OF ETHEREUM Hari Ini

Hari ini, BOOE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0059845 (-2.19%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBOOK OF ETHEREUM

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.05193 (+24.25%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BOOK OF ETHEREUM

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BOOE mengalami perubahan sebanyak $ -0.00216 (-0.81%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BOOK OF ETHEREUM

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.13927 (+109.86%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BOOK OF ETHEREUM (BOOE)?

Semak BOOK OF ETHEREUMhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

BOOK OF ETHEREUM tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BOOK OF ETHEREUM pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BOOE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BOOK OF ETHEREUM di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BOOK OF ETHEREUM anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BOOK OF ETHEREUM Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BOOK OF ETHEREUM (BOOE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BOOK OF ETHEREUM (BOOE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BOOK OF ETHEREUM.

Semak BOOK OF ETHEREUM ramalan harga sekarang!

Tokenomik BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

Memahami tokenomik BOOK OF ETHEREUM (BOOE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOOE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

Mencari cara membeli BOOK OF ETHEREUM? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BOOK OF ETHEREUM di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BOOE kepada Mata Wang Tempatan

1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke VND
7,000.8426
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke AUD
A$0.3963996
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke GBP
0.1942092
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke EUR
0.2234736
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke USD
$0.26604
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke MYR
RM1.117368
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke TRY
10.9794708
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke JPY
¥38.84184
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke ARS
ARS$388.9451592
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke RUB
22.094622
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke INR
23.41152
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke IDR
Rp4,361.3107776
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke KRW
367.4571084
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke PHP
15.1190532
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke EGP
￡E.12.7912032
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke BRL
R$1.4126724
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke CAD
C$0.3644748
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke BDT
32.403672
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke NGN
397.0726812
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke COP
$1,035.174942
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke ZAR
R.4.615794
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke UAH
10.9528668
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke VES
Bs42.5664
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke CLP
$252.47196
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke PKR
Rs75.5127936
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke KZT
143.9595648
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke THB
฿8.420166
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke TWD
NT$7.9998228
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke AED
د.إ0.9763668
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke CHF
Fr0.2075112
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke HKD
HK$2.0697912
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke AMD
֏101.733696
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke MAD
.د.م2.3863788
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke MXN
$4.8791736
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke SAR
ريال0.99765
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke PLN
0.9550836
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke RON
лв1.1359908
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke SEK
kr2.4555492
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke BGN
лв0.438966
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke HUF
Ft87.5111976
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke CZK
5.4618012
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke KWD
د.ك0.0811422
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke ILS
0.8859132
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke AOA
Kz242.5140828
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke BHD
.د.ب0.10029708
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke BMD
$0.26604
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke DKK
kr1.676052
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke HNL
L6.9782292
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke MUR
12.03831
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke NAD
$4.6211148
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke NOK
kr2.6018712
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke NZD
$0.4442868
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke PAB
B/.0.26604
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke PGK
K1.1120472
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke QAR
ر.ق0.9683856
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) ke RSD
дин.26.3193372

BOOK OF ETHEREUM Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BOOK OF ETHEREUM, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web BOOK OF ETHEREUM Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BOOK OF ETHEREUM

Berapakah nilai BOOK OF ETHEREUM (BOOE) hari ini?
Harga langsung BOOE dalam USD ialah 0.26604 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BOOE ke USD?
Harga semasa BOOE ke USD ialah $ 0.26604. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BOOK OF ETHEREUM?
Had pasaran untuk BOOE ialah $ 25.59M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BOOE?
Bekalan edaran BOOE ialah 96.19M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOOE?
BOOE mencapai harga ATH sebanyak 0.8132865790759094 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOOE?
BOOE melihat harga ATL sebanyak 0.008879381003767716 USD.
Berapakah jumlah dagangan BOOE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOOEialah $ 67.64K USD.
Adakah BOOE akan naik lebih tinggi tahun ini?
BOOE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOOEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:25:56 (UTC+8)

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

