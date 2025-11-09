Boom Harga Hari Ini

Harga langsung Boom (BOOM) hari ini ialah $ 0.01547, dengan 0.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOOM kepada USD penukaran adalah $ 0.01547 setiap BOOM.

Boom kini berada pada kedudukan #1530 mengikut permodalan pasaran pada $ 3.80M, dengan bekalan edaran sebanyak 245.72M BOOM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOOM didagangkan antara $ 0.01532 (rendah) dan $ 0.015703 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.10212728909564246, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.006827737632749464.

Dalam prestasi jangka pendek, BOOM dipindahkan +0.82% dalam sejam terakhir dan -39.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 368.21K.

Boom (BOOM) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1530 Modal Pasaran $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Kelantangan (24J) $ 368.21K$ 368.21K $ 368.21K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Bekalan Peredaran 245.72M 245.72M 245.72M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 999,990,145.496732 999,990,145.496732 999,990,145.496732 Kadar Peredaran 24.57% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Boom ialah $ 3.80M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 368.21K. Bekalan edaran BOOM ialah 245.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999990145.496732. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.47M.