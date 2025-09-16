Apakah itu BOOP (BOOP)

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

BOOP Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BOOP (BOOP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BOOP (BOOP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BOOP.

Tokenomik BOOP (BOOP)

Memahami tokenomik BOOP (BOOP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOOP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BOOP (BOOP)

Mencari cara membeli BOOP? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BOOP di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BOOP kepada Mata Wang Tempatan

BOOP Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BOOP, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BOOP Berapakah nilai BOOP (BOOP) hari ini? Harga langsung BOOP dalam USD ialah 0.02074 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BOOP ke USD? $ 0.02074 . Lihat Harga semasa BOOP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BOOP? Had pasaran untuk BOOP ialah $ 6.32M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BOOP? Bekalan edaran BOOP ialah 304.53M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOOP? BOOP mencapai harga ATH sebanyak 0.4882618916496909 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOOP? BOOP melihat harga ATL sebanyak 0.02100717973793489 USD . Berapakah jumlah dagangan BOOP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOOPialah $ 60.03K USD . Adakah BOOP akan naik lebih tinggi tahun ini? BOOP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOOPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

BOOP (BOOP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

