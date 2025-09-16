Lagi Mengenai BOOP

1 BOOP ke USD Harga Langsung:

$0.02074
-1.42%1D
USD
BOOP (BOOP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:34:41 (UTC+8)

BOOP (BOOP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02037
24J Rendah
$ 0.02112
24J Tinggi

$ 0.02037
$ 0.02112
$ 0.4882618916496909
$ 0.02100717973793489
-0.05%

-1.42%

-3.49%

-3.49%

BOOP (BOOP) harga masa nyata ialah $ 0.02074. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOOP didagangkan antara $ 0.02037 rendah dan $ 0.02112 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOOP sepanjang masa ialah $ 0.4882618916496909, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02100717973793489.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOOP telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, -1.42% dalam 24 jam dan -3.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BOOP (BOOP) Maklumat Pasaran

No.1367

$ 6.32M
$ 60.03K
$ 20.74M
304.53M
1,000,000,000
999,992,375.2295367
30.45%

SOL

Had Pasaran semasa BOOP ialah $ 6.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 60.03K. Bekalan edaran BOOP ialah 304.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999992375.2295367. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.74M.

BOOP (BOOP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BOOP hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002988-1.42%
30 Hari$ -0.00756-26.72%
60 Hari$ -0.00509-19.71%
90 Hari$ -0.02088-50.17%
Perubahan Harga BOOP Hari Ini

Hari ini, BOOP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0002988 (-1.42%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBOOP

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00756 (-26.72%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BOOP

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BOOP mengalami perubahan sebanyak $ -0.00509 (-19.71%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BOOP

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.02088 (-50.17%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BOOP (BOOP)?

Semak BOOPhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BOOP (BOOP)

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

BOOP tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BOOP pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BOOP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BOOP di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BOOP anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BOOP Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BOOP (BOOP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BOOP (BOOP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BOOP.

Semak BOOP ramalan harga sekarang!

Tokenomik BOOP (BOOP)

Memahami tokenomik BOOP (BOOP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOOP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BOOP (BOOP)

Mencari cara membeli BOOP? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BOOP di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BOOP kepada Mata Wang Tempatan

1 BOOP(BOOP) ke VND
545.7731
1 BOOP(BOOP) ke AUD
A$0.03111
1 BOOP(BOOP) ke GBP
0.0151402
1 BOOP(BOOP) ke EUR
0.0174216
1 BOOP(BOOP) ke USD
$0.02074
1 BOOP(BOOP) ke MYR
RM0.087108
1 BOOP(BOOP) ke TRY
0.8561472
1 BOOP(BOOP) ke JPY
¥3.02804
1 BOOP(BOOP) ke ARS
ARS$30.3214652
1 BOOP(BOOP) ke RUB
1.725568
1 BOOP(BOOP) ke INR
1.8255348
1 BOOP(BOOP) ke IDR
Rp339.9999456
1 BOOP(BOOP) ke KRW
28.6859088
1 BOOP(BOOP) ke PHP
1.178032
1 BOOP(BOOP) ke EGP
￡E.0.9971792
1 BOOP(BOOP) ke BRL
R$0.109922
1 BOOP(BOOP) ke CAD
C$0.0284138
1 BOOP(BOOP) ke BDT
2.526132
1 BOOP(BOOP) ke NGN
31.0013224
1 BOOP(BOOP) ke COP
$80.700377
1 BOOP(BOOP) ke ZAR
R.0.3600464
1 BOOP(BOOP) ke UAH
0.8538658
1 BOOP(BOOP) ke VES
Bs3.3184
1 BOOP(BOOP) ke CLP
$19.703
1 BOOP(BOOP) ke PKR
Rs5.8868416
1 BOOP(BOOP) ke KZT
11.2228288
1 BOOP(BOOP) ke THB
฿0.6578728
1 BOOP(BOOP) ke TWD
NT$0.6240666
1 BOOP(BOOP) ke AED
د.إ0.0761158
1 BOOP(BOOP) ke CHF
Fr0.0161772
1 BOOP(BOOP) ke HKD
HK$0.1613572
1 BOOP(BOOP) ke AMD
֏7.930976
1 BOOP(BOOP) ke MAD
.د.م0.1860378
1 BOOP(BOOP) ke MXN
$0.3799568
1 BOOP(BOOP) ke SAR
ريال0.077775
1 BOOP(BOOP) ke PLN
0.0744566
1 BOOP(BOOP) ke RON
лв0.0885598
1 BOOP(BOOP) ke SEK
kr0.1916376
1 BOOP(BOOP) ke BGN
лв0.034221
1 BOOP(BOOP) ke HUF
Ft6.8313412
1 BOOP(BOOP) ke CZK
0.4259996
1 BOOP(BOOP) ke KWD
د.ك0.00630496
1 BOOP(BOOP) ke ILS
0.0690642
1 BOOP(BOOP) ke AOA
Kz18.9059618
1 BOOP(BOOP) ke BHD
.د.ب0.00781898
1 BOOP(BOOP) ke BMD
$0.02074
1 BOOP(BOOP) ke DKK
kr0.130662
1 BOOP(BOOP) ke HNL
L0.5440102
1 BOOP(BOOP) ke MUR
0.938485
1 BOOP(BOOP) ke NAD
$0.3602538
1 BOOP(BOOP) ke NOK
kr0.2028372
1 BOOP(BOOP) ke NZD
$0.0346358
1 BOOP(BOOP) ke PAB
B/.0.02074
1 BOOP(BOOP) ke PGK
K0.0866932
1 BOOP(BOOP) ke QAR
ر.ق0.0754936
1 BOOP(BOOP) ke RSD
дин.2.05326

BOOP Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BOOP, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web BOOP Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BOOP

Berapakah nilai BOOP (BOOP) hari ini?
Harga langsung BOOP dalam USD ialah 0.02074 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BOOP ke USD?
Harga semasa BOOP ke USD ialah $ 0.02074. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BOOP?
Had pasaran untuk BOOP ialah $ 6.32M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BOOP?
Bekalan edaran BOOP ialah 304.53M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOOP?
BOOP mencapai harga ATH sebanyak 0.4882618916496909 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOOP?
BOOP melihat harga ATL sebanyak 0.02100717973793489 USD.
Berapakah jumlah dagangan BOOP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOOPialah $ 60.03K USD.
Adakah BOOP akan naik lebih tinggi tahun ini?
BOOP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOOPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:34:41 (UTC+8)

BOOP (BOOP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

