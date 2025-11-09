Boost Harga Hari Ini

Harga langsung Boost (BOOST) hari ini ialah $ 0.07555, dengan 0.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOOST kepada USD penukaran adalah $ 0.07555 setiap BOOST.

Boost kini berada pada kedudukan #1039 mengikut permodalan pasaran pada $ 12.00M, dengan bekalan edaran sebanyak 158.86M BOOST. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOOST didagangkan antara $ 0.07462 (rendah) dan $ 0.07723 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.19261759528476227, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.043332483940612676.

Dalam prestasi jangka pendek, BOOST dipindahkan +0.41% dalam sejam terakhir dan -49.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.38K.

Boost (BOOST) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1039 Modal Pasaran $ 12.00M$ 12.00M $ 12.00M Kelantangan (24J) $ 56.38K$ 56.38K $ 56.38K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 75.55M$ 75.55M $ 75.55M Bekalan Peredaran 158.86M 158.86M 158.86M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 15.88% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Boost ialah $ 12.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.38K. Bekalan edaran BOOST ialah 158.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 75.55M.