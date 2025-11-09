BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Boost langsung hari ini ialah 0.07555 USD.BOOST modal pasaran ialah 12,001,888.110000225139 USD. Jejaki masa nyata BOOST kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Boost langsung hari ini ialah 0.07555 USD.BOOST modal pasaran ialah 12,001,888.110000225139 USD. Jejaki masa nyata BOOST kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai BOOST

Maklumat Harga BOOST

Apakah BOOST

Laman Web Rasmi BOOST

Tokenomik BOOST

Ramalan Harga BOOST

Sejarah BOOST

BOOST Panduan Membeli

Penukar Mata Wang BOOST-ke-Fiat

BOOST Spot

BOOST Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Boost Logo

BoostHargae(BOOST)

1 BOOST ke USD Harga Langsung:

$0.07555
$0.07555$0.07555
+0.10%1D
USD
Boost (BOOST) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:40:39 (UTC+8)

Boost Harga Hari Ini

Harga langsung Boost (BOOST) hari ini ialah $ 0.07555, dengan 0.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOOST kepada USD penukaran adalah $ 0.07555 setiap BOOST.

Boost kini berada pada kedudukan #1039 mengikut permodalan pasaran pada $ 12.00M, dengan bekalan edaran sebanyak 158.86M BOOST. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOOST didagangkan antara $ 0.07462 (rendah) dan $ 0.07723 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.19261759528476227, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.043332483940612676.

Dalam prestasi jangka pendek, BOOST dipindahkan +0.41% dalam sejam terakhir dan -49.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.38K.

Boost (BOOST) Maklumat Pasaran

No.1039

$ 12.00M
$ 12.00M$ 12.00M

$ 56.38K
$ 56.38K$ 56.38K

$ 75.55M
$ 75.55M$ 75.55M

158.86M
158.86M 158.86M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.88%

BSC

Had Pasaran semasa Boost ialah $ 12.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.38K. Bekalan edaran BOOST ialah 158.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 75.55M.

Boost Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.07462
$ 0.07462$ 0.07462
24J Rendah
$ 0.07723
$ 0.07723$ 0.07723
24J Tinggi

$ 0.07462
$ 0.07462$ 0.07462

$ 0.07723
$ 0.07723$ 0.07723

$ 0.19261759528476227
$ 0.19261759528476227$ 0.19261759528476227

$ 0.043332483940612676
$ 0.043332483940612676$ 0.043332483940612676

+0.41%

+0.10%

-49.61%

-49.61%

Boost (BOOST) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Boost hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000755+0.10%
30 Hari$ -0.0114-13.12%
60 Hari$ -0.02357-23.78%
90 Hari$ +0.06555+655.50%
Perubahan Harga Boost Hari Ini

Hari ini, BOOST mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000755 (+0.10%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBoost

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0114 (-13.12%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Boost

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BOOST mengalami perubahan sebanyak $ -0.02357 (-23.78%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Boost

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.06555 (+655.50%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Boost (BOOST)?

Semak Boosthalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Boost

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Boost pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Boost?

BOOST token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact BOOST pricing.

Utility & Adoption: The token's use cases within its ecosystem and user adoption rates directly affect demand.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and circulating supply changes influence price movements.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically lead to more stable pricing.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can drive price appreciation.

Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress affect investor confidence.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance updates impact market perception.

Competition: Performance relative to similar projects in the DeFi or gaming space affects positioning.

Mengapa orang ingin tahu harga Boost hari ini?

People want to know Boost (BOOST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment gains/losses, and staying updated on market volatility for strategic planning.

Ramalan Harga untuk Boost

Boost (BOOST) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BOOST pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Boost (BOOST) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Boost berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Boost yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk BOOST ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Boost Ramalan Harga.

Perihal Boost

BOOST (BOOST) is a decentralized finance (DeFi) token that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily used within the Boosted Finance ecosystem, a yield farming platform that allows users to earn rewards by providing liquidity. BOOST's main role is to incentivize user participation in the platform's various liquidity pools, with holders earning a proportion of the transaction fees generated. The token operates under an inflationary supply model, with new tokens minted as rewards for liquidity providers. As a governance token, BOOST also gives holders the right to vote on proposals related to the platform's development and future direction.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Boost dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Boost? Membeli BOOST adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Boost. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Boost (BOOST) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 158.86M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Boost akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Boost (BOOST)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Boost

Memiliki Boost membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Boost (BOOST) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Boost (BOOST)

BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.

Boost Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Boost, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Boost Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Boost

Berapakah nilai 1 Boost pada tahun 2030?
Jika Boost berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Boost berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:40:39 (UTC+8)

Boost (BOOST) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Boost

BOOST USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek BOOST dengan leveraj. Terokai BOOST dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Boost (BOOST) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Boost langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
BOOST/USDT
$0.07555
$0.07555$0.07555
+0.18%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.03992
$0.03992$0.03992

+99.60%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1021
$0.1021$0.1021

+7.47%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006857
$0.00006857$0.00006857

+248.07%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000343
$0.0000343$0.0000343

+128.66%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12542
$0.12542$0.12542

+77.64%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03892
$0.03892$0.03892

+66.25%

NexAIPhone

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000015444
$0.000015444$0.000015444

+52.47%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BOOST-ke-USD

Jumlah

BOOST
BOOST
USD
USD

1 BOOST = 0.07555 USD