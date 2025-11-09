Harga Boost langsung hari ini ialah 0.07555 USD.BOOST modal pasaran ialah 12,001,888.110000225139 USD. Jejaki masa nyata BOOST kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Boost langsung hari ini ialah 0.07555 USD.BOOST modal pasaran ialah 12,001,888.110000225139 USD. Jejaki masa nyata BOOST kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!
Harga langsung Boost (BOOST) hari ini ialah $ 0.07555, dengan 0.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOOST kepada USD penukaran adalah $ 0.07555 setiap BOOST.
Boost kini berada pada kedudukan #1039 mengikut permodalan pasaran pada $ 12.00M, dengan bekalan edaran sebanyak 158.86M BOOST. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOOST didagangkan antara $ 0.07462 (rendah) dan $ 0.07723 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.19261759528476227, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.043332483940612676.
Dalam prestasi jangka pendek, BOOST dipindahkan +0.41% dalam sejam terakhir dan -49.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.38K.
Boost (BOOST) Maklumat Pasaran
No.1039
$ 12.00M
$ 56.38K
$ 75.55M
158.86M
1,000,000,000
1,000,000,000
15.88%
BSC
Had Pasaran semasa Boost ialah $ 12.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.38K. Bekalan edaran BOOST ialah 158.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 75.55M.
Boost Sejarah Harga USD
Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.07462
24J Rendah
$ 0.07723
24J Tinggi
$ 0.07462
$ 0.07723
$ 0.19261759528476227
$ 0.043332483940612676
+0.41%
+0.10%
-49.61%
-49.61%
Boost (BOOST) Sejarah Harga USD
Jejaki perubahan harga untuk Boost hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
Tempoh
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ +0.0000755
+0.10%
30 Hari
$ -0.0114
-13.12%
60 Hari
$ -0.02357
-23.78%
90 Hari
$ +0.06555
+655.50%
Perubahan Harga Boost Hari Ini
Hari ini, BOOST mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000755 (+0.10%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Perubahan Harga 30 HariBoost
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0114 (-13.12%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Perubahan Harga 60 Hari Boost
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BOOST mengalami perubahan sebanyak $ -0.02357 (-23.78%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Perubahan Harga 90 Hari Boost
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.06555 (+655.50%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Boost (BOOST)?
Cerapan dipacu AI yang menganalisis Boost pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Apakah faktor yang mempengaruhi harga Boost?
BOOST token prices are influenced by several key factors:
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically lead to more stable pricing.
Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can drive price appreciation.
Technical Developments: Platform updates, new features, and roadmap progress affect investor confidence.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance updates impact market perception.
Competition: Performance relative to similar projects in the DeFi or gaming space affects positioning.
Mengapa orang ingin tahu harga Boost hari ini?
People want to know Boost (BOOST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment gains/losses, and staying updated on market volatility for strategic planning.
Ramalan Harga untuk Boost
Boost (BOOST) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BOOST pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Boost (BOOST) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)
Pada tahun 2040, harga Boost berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Alat MEXC Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan. Ingin tahu berapa harga Boost yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk BOOST ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Boost Ramalan Harga.
Perihal Boost
BOOST (BOOST) is a decentralized finance (DeFi) token that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily used within the Boosted Finance ecosystem, a yield farming platform that allows users to earn rewards by providing liquidity. BOOST's main role is to incentivize user participation in the platform's various liquidity pools, with holders earning a proportion of the transaction fees generated. The token operates under an inflationary supply model, with new tokens minted as rewards for liquidity providers. As a governance token, BOOST also gives holders the right to vote on proposals related to the platform's development and future direction.
Bagaimana untuk membeli & Melabur Boost dalam Malaysia
Bersedia untuk bermula dengan Boost? Membeli BOOST adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Boost. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Boost (BOOST) perjalanan Membeli anda.
Langkah 1
Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC
Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4
Pilih Token Anda
Dengan lebihan 158.86M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5
Lengkapkan Pembelian Anda
Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Boost akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan Boost
Memiliki Boost membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda
Membeli Boost (BOOST) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.
Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.
Apakah itu Boost (BOOST)
BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.
Boost Sumber
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Boost, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
Jika Boost berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Boost berpotensi dan jangkaan ROI.
Berapa harga Boost hari ini?
Boost Harga hari ini ialah $ 0.07555. Semak Bahagian Sejarah Harga kami untuk memahami sejarah untuk hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari.
Adakah Boost masih pelaburan yang baik dalam Malaysia?
Boost kekal sebagai mata wang kripto yang didagangkan secara aktif dengan penyertaan pasaran dan pembangunan ekosistem yang berterusan. Walau bagaimanapun, pelaburan kripto seperti melabur dalam BOOST sememangnya tidak menentu dan harus sejajar dengan toleransi risiko peribadi anda. Sentiasa lakukan penyelidikan bebas (DYOR) dan pertimbangkan keadaan pasaran sebelum membuat keputusan kewangan dan pelaburan.
Berapakah jumlah dagangan harian Boost dalam Malaysia?
Boost nilai $ 56.38K telah didagangkan di MEXC dalam tempoh 24 jam yang lalu.
Berapakah harga semasa Boost dalam Malaysia?
Harga BOOST langsung dikemas kini dalam masa nyata berdasarkan aktiviti perdagangan global merentas bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasaran berubah secara berterusan disebabkan oleh perubahan dalam kecairan, jumlah dagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Boost terkini dalam mata wang pilihan anda, lawati BOOST Harga untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Apakah yang mempengaruhi Boost harga dalam Malaysia?
Harga BOOST dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasaran keseluruhan, volum dagangan, perkembangan teknologi dan trend penggunaan pengguna. Keadaan makroekonomi yang lebih luas seperti perubahan kadar faedah, kitaran kecairan, dan isyarat peraturan—turut memainkan peranan penting dalam pergerakan harga.
Untuk terus mendapat maklumat tentang peralihan pasaran masa nyata dan kemas kini projek, lawati Berita MEXC, untuk analisis terkini dan cerapan crypto.
Token manakah yang mempunyai volum dagangan tertinggi di MEXC?
Di bawah ialah token dagangan teratas semasa di MEXC mengikut volum dagangan 24 jam. Kemas kini harga dan prestasi secara berterusan berdasarkan data pasaran langsung.
Token Terhangat
Harga
Perubahan
BTC
103,724.63
+1.97%
ETH
3,534.58
+4.67%
SOL
163.74
+4.50%
UCN
1,497.52
+0.03%
USDC
1.0001
0.00%
Bagaimanakah cara saya membuat pesanan henti rugi atau ambil untung BOOST pada MEXC?
MEXC menyokong pesanan henti rugi dan ambil untung bagi membantu menguruskan risiko secara automatik.
1. Pergi ke bahagian Dagangan Spot atau Niaga Hadapan dan pilih pasangan BOOST/USDT.
2. Pilih "Had Henti" atau "Pesanan Pencetus" daripada menu jenis pesanan.
3. Tetapkan harga pencetus anda (tahap yang mengaktifkan pesanan) dan harga pelaksanaan anda (harga yang akan diisi).
4. Sahkan butiran pesanan anda dan serahkan.
Pesanan henti rugi anda akan diaktifkan jika harga Boost bergerak berbanding kedudukan anda, manakala pesanan ambil untung dilaksanakan secara automatik apabila ia mencapai tahap keuntungan sasaran anda.
Untuk contoh dan tutorial terperinci, lawati Panduan Dagangan Tempat MEXC
Adakah Boost harga akan meningkat tahun ini?
Boost harga mungkin naik lebih tinggi tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak Boost (BOOST) ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:40:39 (UTC+8)
Boost (BOOST) Kemas Kini Industri Penting
Masa (UTC+8)
Jenis
Maklumat
11-08 07:05:00
Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami.
Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.