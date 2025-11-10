Tokenomik Boost (BOOST)

Tokenomik Boost (BOOST)

Lihat cerapan utama tentang Boost (BOOST), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:55:47 (UTC+8)
USD

Boost (BOOST) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Boost (BOOST), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 11.11M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 158.86M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 69.93M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.22054
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.043332483940612676
Harga Semasa:
$ 0.06993
Boost (BOOST) Maklumat

BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.

Laman Web Rasmi:
https://boost.gg/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xbe7e12b2e128bc955a0130ffb168f031d7dd8d58

Tokenomik Boost (BOOST): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Boost (BOOST) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BOOST yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BOOST yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BOOST, terokai BOOST harga langsung token!

