BitcoinOS Harga Hari Ini

Harga langsung BitcoinOS (BOS) hari ini ialah $ 0.00489, dengan 4.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOS kepada USD penukaran adalah $ 0.00489 setiap BOS.

BitcoinOS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BOS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOS didagangkan antara $ 0.0045 (rendah) dan $ 0.00542 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BOS dipindahkan +1.03% dalam sejam terakhir dan -32.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 302.45K.

BitcoinOS (BOS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 302.45K$ 302.45K $ 302.45K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 102.69M$ 102.69M $ 102.69M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa BitcoinOS ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 302.45K. Bekalan edaran BOS ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 102.69M.