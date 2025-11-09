Ibiza Final Boss Harga Hari Ini

Harga langsung Ibiza Final Boss (BOSS) hari ini ialah $ 0.0002157, dengan 12.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOSS kepada USD penukaran adalah $ 0.0002157 setiap BOSS.

Ibiza Final Boss kini berada pada kedudukan #2860 mengikut permodalan pasaran pada $ 200.68K, dengan bekalan edaran sebanyak 930.35M BOSS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOSS didagangkan antara $ 0.0002007 (rendah) dan $ 0.0002467 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04818861394228114, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000170877417044728.

Dalam prestasi jangka pendek, BOSS dipindahkan -1.29% dalam sejam terakhir dan -27.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.18K.

Ibiza Final Boss (BOSS) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2860 Modal Pasaran $ 200.68K$ 200.68K $ 200.68K Kelantangan (24J) $ 54.18K$ 54.18K $ 54.18K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 200.68K$ 200.68K $ 200.68K Bekalan Peredaran 930.35M 930.35M 930.35M Bekalan Maks 930,382,708.578407 930,382,708.578407 930,382,708.578407 Jumlah Bekalan 930,349,417.536527 930,349,417.536527 930,349,417.536527 Kadar Peredaran 99.99% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Ibiza Final Boss ialah $ 200.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.18K. Bekalan edaran BOSS ialah 930.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 930349417.536527. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 200.68K.