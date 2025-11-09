BursaDEX+
Harga Ibiza Final Boss langsung hari ini ialah 0.0002157 USD.BOSS modal pasaran ialah 200,676.3693626288739 USD.

Ibiza Final BossHargae(BOSS)

$0.0002163
-12.21%1D
USD
Ibiza Final Boss (BOSS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:11:46 (UTC+8)

Ibiza Final Boss Harga Hari Ini

Harga langsung Ibiza Final Boss (BOSS) hari ini ialah $ 0.0002157, dengan 12.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOSS kepada USD penukaran adalah $ 0.0002157 setiap BOSS.

Ibiza Final Boss kini berada pada kedudukan #2860 mengikut permodalan pasaran pada $ 200.68K, dengan bekalan edaran sebanyak 930.35M BOSS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOSS didagangkan antara $ 0.0002007 (rendah) dan $ 0.0002467 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04818861394228114, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000170877417044728.

Dalam prestasi jangka pendek, BOSS dipindahkan -1.29% dalam sejam terakhir dan -27.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.18K.

Ibiza Final Boss (BOSS) Maklumat Pasaran

$ 200.68K
$ 54.18K
$ 200.68K
930.35M
930,382,708.578407
930,349,417.536527
99.99%

SOL

Had Pasaran semasa Ibiza Final Boss ialah $ 200.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.18K. Bekalan edaran BOSS ialah 930.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 930349417.536527. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 200.68K.

Ibiza Final Boss Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-1.29%

-12.21%

-27.70%

-27.70%

Ibiza Final Boss (BOSS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Ibiza Final Boss hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000030083-12.21%
30 Hari$ -0.0007803-78.35%
60 Hari$ -0.0023203-91.50%
90 Hari$ -0.0087443-97.60%
Perubahan Harga Ibiza Final Boss Hari Ini

Hari ini, BOSS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000030083 (-12.21%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariIbiza Final Boss

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0007803 (-78.35%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Ibiza Final Boss

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BOSS mengalami perubahan sebanyak $ -0.0023203 (-91.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Ibiza Final Boss

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0087443 (-97.60%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Ibiza Final Boss (BOSS)?

Semak Ibiza Final Bosshalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Ibiza Final Boss

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Ibiza Final Boss pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Ibiza Final Boss?

Several key factors influence Ibiza Final Boss (BOSS) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Community engagement and social media buzz
4. Token utility and use cases within the ecosystem
5. Supply and demand dynamics
6. Partnership announcements and project developments
7. Whale movements and large holder activities
8. Market manipulation due to lower market cap
9. Seasonal trends related to Ibiza tourism/events
10. Regulatory news affecting meme tokens

Mengapa orang ingin tahu harga Ibiza Final Boss hari ini?

People want to know Ibiza Final Boss (BOSS) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, profit/loss assessment, and investment planning. Real-time price data helps traders identify entry/exit points, manage risk, and capitalize on volatility.

Ramalan Harga untuk Ibiza Final Boss

Ibiza Final Boss (BOSS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BOSS pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Ibiza Final Boss (BOSS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Ibiza Final Boss berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Ibiza Final Boss yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk BOSS ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Ibiza Final Boss Ramalan Harga.

Perihal Ibiza Final Boss

BOSS Token (BOSS) is a cryptocurrency token that operates on the Ethereum platform. It is designed to serve as a utility token within the Boss Gaming ecosystem, a decentralized platform that aims to revolutionize the online gaming industry. BOSS is used for transactions, rewards, and incentives within the ecosystem, promoting a more engaging and interactive gaming experience. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to earn rewards by staking their tokens. The supply of BOSS tokens is capped, creating a deflationary model that aims to maintain the token's value over time.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Ibiza Final Boss dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Ibiza Final Boss? Membeli BOSS adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Ibiza Final Boss. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Ibiza Final Boss (BOSS) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 930.35M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Ibiza Final Boss akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan Ibiza Final Boss

Memiliki Ibiza Final Boss membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Ibiza Final Boss (BOSS) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Apakah itu Ibiza Final Boss (BOSS)

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Ibiza Final Boss Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Ibiza Final Boss, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ibiza Final Boss

Berapakah nilai 1 Ibiza Final Boss pada tahun 2030?
Jika Ibiza Final Boss berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Ibiza Final Boss berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:11:46 (UTC+8)

