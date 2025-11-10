Hyperbot Harga Hari Ini

Harga langsung Hyperbot (BOT) hari ini ialah $ 0.0208, dengan 0.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOT kepada USD penukaran adalah $ 0.0208 setiap BOT.

Hyperbot kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BOT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOT didagangkan antara $ 0.01966 (rendah) dan $ 0.02753 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BOT dipindahkan -0.20% dalam sejam terakhir dan -10.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 86.10K.

Hyperbot (BOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 86.10K$ 86.10K $ 86.10K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.80M$ 20.80M $ 20.80M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Hyperbot ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 86.10K. Bekalan edaran BOT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.80M.