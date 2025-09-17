Apakah itu Botify (BOTIFY)

Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem.

Tokenomik Botify (BOTIFY)

Memahami tokenomik Botify (BOTIFY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOTIFY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Botify Berapakah nilai Botify (BOTIFY) hari ini? Harga langsung BOTIFY dalam USD ialah 0.004517 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BOTIFY ke USD? $ 0.004517 . Lihat Harga semasa BOTIFY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Botify? Had pasaran untuk BOTIFY ialah $ 4.52M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BOTIFY? Bekalan edaran BOTIFY ialah 999.89M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOTIFY? BOTIFY mencapai harga ATH sebanyak 0.05823703233450987 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOTIFY? BOTIFY melihat harga ATL sebanyak 0.002575299097120041 USD . Berapakah jumlah dagangan BOTIFY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOTIFYialah $ 254.33K USD . Adakah BOTIFY akan naik lebih tinggi tahun ini? BOTIFY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOTIFYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

