Botify Logo

BotifyHargae(BOTIFY)

1 BOTIFY ke USD Harga Langsung:

$0.004517
+2.65%1D
USD
Botify (BOTIFY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:11:57 (UTC+8)

Botify (BOTIFY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.004003
24J Rendah
$ 0.00454
24J Tinggi

$ 0.004003
$ 0.00454
$ 0.05823703233450987
$ 0.002575299097120041
-0.36%

+2.65%

-4.06%

-4.06%

Botify (BOTIFY) harga masa nyata ialah $ 0.004517. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOTIFY didagangkan antara $ 0.004003 rendah dan $ 0.00454 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOTIFY sepanjang masa ialah $ 0.05823703233450987, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002575299097120041.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOTIFY telah berubah sebanyak -0.36% sejak sejam yang lalu, +2.65% dalam 24 jam dan -4.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Botify (BOTIFY) Maklumat Pasaran

No.1535

$ 4.52M
$ 254.33K
$ 4.52M
999.89M
999,885,688.575757
SOL

Had Pasaran semasa Botify ialah $ 4.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 254.33K. Bekalan edaran BOTIFY ialah 999.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999885688.575757. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.52M.

Botify (BOTIFY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Botify hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00011661+2.65%
30 Hari$ -0.001682-27.14%
60 Hari$ -0.002602-36.56%
90 Hari$ -0.005572-55.23%
Perubahan Harga Botify Hari Ini

Hari ini, BOTIFY mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00011661 (+2.65%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBotify

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001682 (-27.14%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Botify

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BOTIFY mengalami perubahan sebanyak $ -0.002602 (-36.56%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Botify

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.005572 (-55.23%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Botify (BOTIFY)?

Semak Botifyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Botify (BOTIFY)

Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem.

Botify tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Botify pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BOTIFY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Botify di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Botify anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Botify Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Botify (BOTIFY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Botify (BOTIFY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Botify.

Semak Botify ramalan harga sekarang!

Tokenomik Botify (BOTIFY)

Memahami tokenomik Botify (BOTIFY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOTIFY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Botify (BOTIFY)

Mencari cara membeli Botify? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Botify di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BOTIFY kepada Mata Wang Tempatan

1 Botify(BOTIFY) ke VND
118.864855
1 Botify(BOTIFY) ke AUD
A$0.00673033
1 Botify(BOTIFY) ke GBP
0.00329741
1 Botify(BOTIFY) ke EUR
0.00379428
1 Botify(BOTIFY) ke USD
$0.004517
1 Botify(BOTIFY) ke MYR
RM0.0189714
1 Botify(BOTIFY) ke TRY
0.18641659
1 Botify(BOTIFY) ke JPY
¥0.659482
1 Botify(BOTIFY) ke ARS
ARS$6.61343004
1 Botify(BOTIFY) ke RUB
0.3758144
1 Botify(BOTIFY) ke INR
0.39740566
1 Botify(BOTIFY) ke IDR
Rp74.04916848
1 Botify(BOTIFY) ke KRW
6.23034327
1 Botify(BOTIFY) ke PHP
0.25674628
1 Botify(BOTIFY) ke EGP
￡E.0.21722253
1 Botify(BOTIFY) ke BRL
R$0.02389493
1 Botify(BOTIFY) ke CAD
C$0.00618829
1 Botify(BOTIFY) ke BDT
0.5501706
1 Botify(BOTIFY) ke NGN
6.75183092
1 Botify(BOTIFY) ke COP
$17.57587285
1 Botify(BOTIFY) ke ZAR
R.0.07827961
1 Botify(BOTIFY) ke UAH
0.18596489
1 Botify(BOTIFY) ke VES
Bs0.72272
1 Botify(BOTIFY) ke CLP
$4.286633
1 Botify(BOTIFY) ke PKR
Rs1.28210528
1 Botify(BOTIFY) ke KZT
2.44423904
1 Botify(BOTIFY) ke THB
฿0.14309856
1 Botify(BOTIFY) ke TWD
NT$0.1359617
1 Botify(BOTIFY) ke AED
د.إ0.01657739
1 Botify(BOTIFY) ke CHF
Fr0.00352326
1 Botify(BOTIFY) ke HKD
HK$0.03514226
1 Botify(BOTIFY) ke AMD
֏1.7273008
1 Botify(BOTIFY) ke MAD
.د.م0.04051749
1 Botify(BOTIFY) ke MXN
$0.08261593
1 Botify(BOTIFY) ke SAR
ريال0.01693875
1 Botify(BOTIFY) ke PLN
0.01617086
1 Botify(BOTIFY) ke RON
лв0.01924242
1 Botify(BOTIFY) ke SEK
kr0.04169191
1 Botify(BOTIFY) ke BGN
лв0.00745305
1 Botify(BOTIFY) ke HUF
Ft1.48243423
1 Botify(BOTIFY) ke CZK
0.09255333
1 Botify(BOTIFY) ke KWD
د.ك0.001373168
1 Botify(BOTIFY) ke ILS
0.01504161
1 Botify(BOTIFY) ke AOA
Kz4.11756169
1 Botify(BOTIFY) ke BHD
.د.ب0.001702909
1 Botify(BOTIFY) ke BMD
$0.004517
1 Botify(BOTIFY) ke DKK
kr0.02841193
1 Botify(BOTIFY) ke HNL
L0.11848091
1 Botify(BOTIFY) ke MUR
0.20439425
1 Botify(BOTIFY) ke NAD
$0.07846029
1 Botify(BOTIFY) ke NOK
kr0.04408592
1 Botify(BOTIFY) ke NZD
$0.00754339
1 Botify(BOTIFY) ke PAB
B/.0.004517
1 Botify(BOTIFY) ke PGK
K0.01888106
1 Botify(BOTIFY) ke QAR
ر.ق0.01644188
1 Botify(BOTIFY) ke RSD
дин.0.44605375

Botify Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Botify, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Botify Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Botify

Berapakah nilai Botify (BOTIFY) hari ini?
Harga langsung BOTIFY dalam USD ialah 0.004517 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BOTIFY ke USD?
Harga semasa BOTIFY ke USD ialah $ 0.004517. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Botify?
Had pasaran untuk BOTIFY ialah $ 4.52M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BOTIFY?
Bekalan edaran BOTIFY ialah 999.89M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOTIFY?
BOTIFY mencapai harga ATH sebanyak 0.05823703233450987 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOTIFY?
BOTIFY melihat harga ATL sebanyak 0.002575299097120041 USD.
Berapakah jumlah dagangan BOTIFY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOTIFYialah $ 254.33K USD.
Adakah BOTIFY akan naik lebih tinggi tahun ini?
BOTIFY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOTIFYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Botify (BOTIFY) Kemas Kini Industri Penting

09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

