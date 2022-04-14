Tokenomik Botify (BOTIFY)

Tokenomik Botify (BOTIFY)

Lihat cerapan utama tentang Botify (BOTIFY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Botify (BOTIFY) Maklumat

Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://botify.cloud/
Kertas putih:
https://botify-cloud.gitbook.io/whitepaper
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/BYZ9CcZGKAXmN2uDsKcQMM9UnZacija4vWcns9Th69xb

Botify (BOTIFY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Botify (BOTIFY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.47M
$ 3.47M$ 3.47M
Jumlah Bekalan:
$ 999.89M
$ 999.89M$ 999.89M
Bekalan Edaran:
$ 999.89M
$ 999.89M$ 999.89M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.47M
$ 3.47M$ 3.47M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.06
$ 0.06$ 0.06
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.002575299097120041
$ 0.002575299097120041$ 0.002575299097120041
Harga Semasa:
$ 0.003467
$ 0.003467$ 0.003467

Tokenomik Botify (BOTIFY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Botify (BOTIFY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BOTIFY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BOTIFY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BOTIFY, terokai BOTIFY harga langsung token!

Cara Membeli BOTIFY

Berminat untuk menambah Botify (BOTIFY) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli BOTIFY, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Botify (BOTIFY) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga BOTIFY membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

BOTIFY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BOTIFY? Halaman ramalan harga BOTIFY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.