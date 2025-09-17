Lagi Mengenai BOTTO

Botto Logo

BottoHargae(BOTTO)

1 BOTTO ke USD Harga Langsung:

$0.2723
$0.2723
+0.47%1D
USD
Botto (BOTTO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:21:37 (UTC+8)

Botto (BOTTO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2644
$ 0.2644
24J Rendah
$ 0.2742
$ 0.2742
24J Tinggi

$ 0.2644
$ 0.2644

$ 0.2742
$ 0.2742

$ 6.940308473361901
$ 6.940308473361901

$ 0.029699974363140962
$ 0.029699974363140962

-0.30%

+0.47%

+8.83%

+8.83%

Botto (BOTTO) harga masa nyata ialah $ 0.2723. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOTTO didagangkan antara $ 0.2644 rendah dan $ 0.2742 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOTTO sepanjang masa ialah $ 6.940308473361901, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.029699974363140962.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOTTO telah berubah sebanyak -0.30% sejak sejam yang lalu, +0.47% dalam 24 jam dan +8.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Botto (BOTTO) Maklumat Pasaran

No.1068

$ 13.40M
$ 13.40M

$ 53.20K
$ 53.20K

$ 27.23M
$ 27.23M

49.21M
49.21M

100,000,000
100,000,000

93,872,825.47976364
93,872,825.47976364

49.21%

ETH

Had Pasaran semasa Botto ialah $ 13.40M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.20K. Bekalan edaran BOTTO ialah 49.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 93872825.47976364. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.23M.

Botto (BOTTO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Botto hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001274+0.47%
30 Hari$ -0.0254-8.54%
60 Hari$ -0.0482-15.04%
90 Hari$ +0.0414+17.92%
Perubahan Harga Botto Hari Ini

Hari ini, BOTTO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001274 (+0.47%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBotto

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0254 (-8.54%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Botto

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BOTTO mengalami perubahan sebanyak $ -0.0482 (-15.04%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Botto

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0414 (+17.92%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Botto (BOTTO)?

Semak Bottohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Botto (BOTTO)

Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.

Botto tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Botto pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BOTTO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Botto di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Botto anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Botto Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Botto (BOTTO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Botto (BOTTO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Botto.

Semak Botto ramalan harga sekarang!

Tokenomik Botto (BOTTO)

Memahami tokenomik Botto (BOTTO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOTTO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Botto (BOTTO)

Mencari cara membeli Botto? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Botto di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BOTTO kepada Mata Wang Tempatan

1 Botto(BOTTO) ke VND
7,165.5745
1 Botto(BOTTO) ke AUD
A$0.405727
1 Botto(BOTTO) ke GBP
0.198779
1 Botto(BOTTO) ke EUR
0.228732
1 Botto(BOTTO) ke USD
$0.2723
1 Botto(BOTTO) ke MYR
RM1.14366
1 Botto(BOTTO) ke TRY
11.237821
1 Botto(BOTTO) ke JPY
¥39.7558
1 Botto(BOTTO) ke ARS
ARS$399.850766
1 Botto(BOTTO) ke RUB
22.649914
1 Botto(BOTTO) ke INR
23.943339
1 Botto(BOTTO) ke IDR
Rp4,463.933712
1 Botto(BOTTO) ke KRW
375.586113
1 Botto(BOTTO) ke PHP
15.458471
1 Botto(BOTTO) ke EGP
￡E.13.089461
1 Botto(BOTTO) ke BRL
R$1.440467
1 Botto(BOTTO) ke CAD
C$0.373051
1 Botto(BOTTO) ke BDT
33.16614
1 Botto(BOTTO) ke NGN
407.023148
1 Botto(BOTTO) ke COP
$1,059.532915
1 Botto(BOTTO) ke ZAR
R.4.716236
1 Botto(BOTTO) ke UAH
11.210591
1 Botto(BOTTO) ke VES
Bs43.568
1 Botto(BOTTO) ke CLP
$258.4127
1 Botto(BOTTO) ke PKR
Rs77.289632
1 Botto(BOTTO) ke KZT
147.346976
1 Botto(BOTTO) ke THB
฿8.623741
1 Botto(BOTTO) ke TWD
NT$8.19623
1 Botto(BOTTO) ke AED
د.إ0.999341
1 Botto(BOTTO) ke CHF
Fr0.212394
1 Botto(BOTTO) ke HKD
HK$2.118494
1 Botto(BOTTO) ke AMD
֏104.12752
1 Botto(BOTTO) ke MAD
.د.م2.442531
1 Botto(BOTTO) ke MXN
$4.977644
1 Botto(BOTTO) ke SAR
ريال1.021125
1 Botto(BOTTO) ke PLN
0.974834
1 Botto(BOTTO) ke RON
лв1.159998
1 Botto(BOTTO) ke SEK
kr2.510606
1 Botto(BOTTO) ke BGN
лв0.449295
1 Botto(BOTTO) ke HUF
Ft89.366137
1 Botto(BOTTO) ke CZK
5.576704
1 Botto(BOTTO) ke KWD
د.ك0.0827792
1 Botto(BOTTO) ke ILS
0.906759
1 Botto(BOTTO) ke AOA
Kz248.220511
1 Botto(BOTTO) ke BHD
.د.ب0.1026571
1 Botto(BOTTO) ke BMD
$0.2723
1 Botto(BOTTO) ke DKK
kr1.712767
1 Botto(BOTTO) ke HNL
L7.142429
1 Botto(BOTTO) ke MUR
12.321575
1 Botto(BOTTO) ke NAD
$4.729851
1 Botto(BOTTO) ke NOK
kr2.654925
1 Botto(BOTTO) ke NZD
$0.452018
1 Botto(BOTTO) ke PAB
B/.0.2723
1 Botto(BOTTO) ke PGK
K1.138214
1 Botto(BOTTO) ke QAR
ر.ق0.991172
1 Botto(BOTTO) ke RSD
дин.26.886902

Botto Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Botto, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Botto Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Botto

Berapakah nilai Botto (BOTTO) hari ini?
Harga langsung BOTTO dalam USD ialah 0.2723 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BOTTO ke USD?
Harga semasa BOTTO ke USD ialah $ 0.2723. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Botto?
Had pasaran untuk BOTTO ialah $ 13.40M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BOTTO?
Bekalan edaran BOTTO ialah 49.21M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOTTO?
BOTTO mencapai harga ATH sebanyak 6.940308473361901 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOTTO?
BOTTO melihat harga ATL sebanyak 0.029699974363140962 USD.
Berapakah jumlah dagangan BOTTO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOTTOialah $ 53.20K USD.
Adakah BOTTO akan naik lebih tinggi tahun ini?
BOTTO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOTTOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:21:37 (UTC+8)

Botto (BOTTO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

