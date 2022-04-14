Tokenomik Botto (BOTTO)

Lihat cerapan utama tentang Botto (BOTTO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Botto (BOTTO) Maklumat

Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.

Laman Web Rasmi:
https://www.botto.com
Kertas putih:
https://docs.botto.com/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba

Botto (BOTTO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Botto (BOTTO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 13.38M
$ 13.38M
Jumlah Bekalan:
$ 93.87M
$ 93.87M
Bekalan Edaran:
$ 49.53M
$ 49.53M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 27.02M
$ 27.02M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.8945
$ 1.8945
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.029699974363140962
$ 0.029699974363140962
Harga Semasa:
$ 0.2702
$ 0.2702

Tokenomik Botto (BOTTO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Botto (BOTTO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BOTTO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BOTTO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BOTTO, terokai BOTTO harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.