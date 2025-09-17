Apakah itu Bedrock (BR)

Bedrock is the first multi-asset liquid restaking protocol, pioneering Bitcoin staking with uniBTC. As the leading BTC liquid staking token, uniBTC lets holders earn rewards while maintaining liquidity, unlocking new yield opportunities in Bitcoin’s $1T market. With a cutting-edge approach to BTCFi 2.0, Bedrock is redefining Bitcoin’s role in DeFi—and extending liquid restaking across 12+ blockchains for BTC, ETH, and DePIN assets.

Bedrock Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bedrock (BR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bedrock (BR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bedrock.

Tokenomik Bedrock (BR)

Memahami tokenomik Bedrock (BR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Bedrock (BR)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bedrock Berapakah nilai Bedrock (BR) hari ini? Harga langsung BR dalam USD ialah 0.07849 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BR ke USD? $ 0.07849 . Lihat Harga semasa BR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Bedrock? Had pasaran untuk BR ialah $ 18.05M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BR? Bekalan edaran BR ialah 230.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BR? BR mencapai harga ATH sebanyak 0.22056296219492613 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BR? BR melihat harga ATL sebanyak 0.03902018689786832 USD . Berapakah jumlah dagangan BR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BRialah $ 58.05K USD . Adakah BR akan naik lebih tinggi tahun ini? BR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Bedrock (BR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

