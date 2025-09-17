Lagi Mengenai BR

$0.07855
Bedrock (BR) Carta Harga Langsung
Bedrock (BR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.07395
24J Rendah
$ 0.0792
24J Tinggi

$ 0.07395
$ 0.0792
$ 0.22056296219492613
$ 0.03902018689786832
-0.25%

-0.30%

-7.15%

-7.15%

Bedrock (BR) harga masa nyata ialah $ 0.07849. Sepanjang 24 jam yang lalu, BR didagangkan antara $ 0.07395 rendah dan $ 0.0792 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BR sepanjang masa ialah $ 0.22056296219492613, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03902018689786832.

Dari segi prestasi jangka pendek, BR telah berubah sebanyak -0.25% sejak sejam yang lalu, -0.30% dalam 24 jam dan -7.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bedrock (BR) Maklumat Pasaran

No.965

$ 18.05M
$ 58.05K
$ 78.49M
230.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.00%

BSC

Had Pasaran semasa Bedrock ialah $ 18.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.05K. Bekalan edaran BR ialah 230.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 78.49M.

Bedrock (BR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bedrock hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002364-0.30%
30 Hari$ +0.02845+56.85%
60 Hari$ +0.00697+9.74%
90 Hari$ +0.03153+67.14%
Perubahan Harga Bedrock Hari Ini

Hari ini, BR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0002364 (-0.30%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBedrock

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.02845 (+56.85%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bedrock

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BR mengalami perubahan sebanyak $ +0.00697 (+9.74%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bedrock

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.03153 (+67.14%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bedrock (BR)?

Semak Bedrockhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Bedrock (BR)

Bedrock is the first multi-asset liquid restaking protocol, pioneering Bitcoin staking with uniBTC. As the leading BTC liquid staking token, uniBTC lets holders earn rewards while maintaining liquidity, unlocking new yield opportunities in Bitcoin’s $1T market. With a cutting-edge approach to BTCFi 2.0, Bedrock is redefining Bitcoin’s role in DeFi—and extending liquid restaking across 12+ blockchains for BTC, ETH, and DePIN assets.

Bedrock tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Bedrock pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Bedrock di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Bedrock anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Bedrock Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bedrock (BR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bedrock (BR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bedrock.

Semak Bedrock ramalan harga sekarang!

Tokenomik Bedrock (BR)

Memahami tokenomik Bedrock (BR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Bedrock (BR)

Mencari cara membeli Bedrock? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Bedrock di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BR kepada Mata Wang Tempatan

1 Bedrock(BR) ke VND
2,065.46435
1 Bedrock(BR) ke AUD
A$0.1169501
1 Bedrock(BR) ke GBP
0.0572977
1 Bedrock(BR) ke EUR
0.0659316
1 Bedrock(BR) ke USD
$0.07849
1 Bedrock(BR) ke MYR
RM0.329658
1 Bedrock(BR) ke TRY
3.2392823
1 Bedrock(BR) ke JPY
¥11.45954
1 Bedrock(BR) ke ARS
ARS$114.9187788
1 Bedrock(BR) ke RUB
6.530368
1 Bedrock(BR) ke INR
6.9055502
1 Bedrock(BR) ke IDR
Rp1,286.7211056
1 Bedrock(BR) ke KRW
108.2620419
1 Bedrock(BR) ke PHP
4.4613716
1 Bedrock(BR) ke EGP
￡E.3.7745841
1 Bedrock(BR) ke BRL
R$0.4152121
1 Bedrock(BR) ke CAD
C$0.1075313
1 Bedrock(BR) ke BDT
9.560082
1 Bedrock(BR) ke NGN
117.3237124
1 Bedrock(BR) ke COP
$305.4085145
1 Bedrock(BR) ke ZAR
R.1.3602317
1 Bedrock(BR) ke UAH
3.2314333
1 Bedrock(BR) ke VES
Bs12.5584
1 Bedrock(BR) ke CLP
$74.48701
1 Bedrock(BR) ke PKR
Rs22.2786016
1 Bedrock(BR) ke KZT
42.4725088
1 Bedrock(BR) ke THB
฿2.4865632
1 Bedrock(BR) ke TWD
NT$2.362549
1 Bedrock(BR) ke AED
د.إ0.2880583
1 Bedrock(BR) ke CHF
Fr0.0612222
1 Bedrock(BR) ke HKD
HK$0.6106522
1 Bedrock(BR) ke AMD
֏30.014576
1 Bedrock(BR) ke MAD
.د.م0.7040553
1 Bedrock(BR) ke MXN
$1.4355821
1 Bedrock(BR) ke SAR
ريال0.2943375
1 Bedrock(BR) ke PLN
0.2809942
1 Bedrock(BR) ke RON
лв0.3343674
1 Bedrock(BR) ke SEK
kr0.7244627
1 Bedrock(BR) ke BGN
лв0.1295085
1 Bedrock(BR) ke HUF
Ft25.7596331
1 Bedrock(BR) ke CZK
1.6082601
1 Bedrock(BR) ke KWD
د.ك0.02386096
1 Bedrock(BR) ke ILS
0.2613717
1 Bedrock(BR) ke AOA
Kz71.5491293
1 Bedrock(BR) ke BHD
.د.ب0.02959073
1 Bedrock(BR) ke BMD
$0.07849
1 Bedrock(BR) ke DKK
kr0.4937021
1 Bedrock(BR) ke HNL
L2.0587927
1 Bedrock(BR) ke MUR
3.5516725
1 Bedrock(BR) ke NAD
$1.3633713
1 Bedrock(BR) ke NOK
kr0.7660624
1 Bedrock(BR) ke NZD
$0.1310783
1 Bedrock(BR) ke PAB
B/.0.07849
1 Bedrock(BR) ke PGK
K0.3280882
1 Bedrock(BR) ke QAR
ر.ق0.2857036
1 Bedrock(BR) ke RSD
дин.7.7508875

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bedrock, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Bedrock Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bedrock

Berapakah nilai Bedrock (BR) hari ini?
Harga langsung BR dalam USD ialah 0.07849 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BR ke USD?
Harga semasa BR ke USD ialah $ 0.07849. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bedrock?
Had pasaran untuk BR ialah $ 18.05M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BR?
Bekalan edaran BR ialah 230.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BR?
BR mencapai harga ATH sebanyak 0.22056296219492613 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BR?
BR melihat harga ATL sebanyak 0.03902018689786832 USD.
Berapakah jumlah dagangan BR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BRialah $ 58.05K USD.
Adakah BR akan naik lebih tinggi tahun ini?
BR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
