BRC20.COM Harga Hari Ini

Harga langsung BRC20.COM (BRC20COM) hari ini ialah $ 0.00621, dengan 14.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BRC20COM kepada USD penukaran adalah $ 0.00621 setiap BRC20COM.

BRC20.COM kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BRC20COM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BRC20COM didagangkan antara $ 0.005328 (rendah) dan $ 0.006969 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BRC20COM dipindahkan +3.70% dalam sejam terakhir dan +47.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 53.14K.

BRC20.COM (BRC20COM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 53.14K$ 53.14K $ 53.14K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 130.41K$ 130.41K $ 130.41K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Rantaian Blok Awam BRC20

Had Pasaran semasa BRC20.COM ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.14K. Bekalan edaran BRC20COM ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 130.41K.