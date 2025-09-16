Apakah itu BRETT (BRETTETH)

Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin.

Tokenomik BRETT (BRETTETH)

Memahami tokenomik BRETT (BRETTETH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BRETTETH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BRETT (BRETTETH)

Mencari cara membeli BRETT? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BRETT di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BRETTETH kepada Mata Wang Tempatan

BRETT Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BRETT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BRETT Berapakah nilai BRETT (BRETTETH) hari ini? Harga langsung BRETTETH dalam USD ialah 0.0748 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BRETTETH ke USD? $ 0.0748 . Lihat Harga semasa BRETTETH ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BRETT? Had pasaran untuk BRETTETH ialah $ 5.19M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BRETTETH? Bekalan edaran BRETTETH ialah 69.42M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BRETTETH? BRETTETH mencapai harga ATH sebanyak 0.7007932690156032 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BRETTETH? BRETTETH melihat harga ATL sebanyak 0.02321213882810643 USD . Berapakah jumlah dagangan BRETTETH? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BRETTETHialah $ 171.00K USD . Adakah BRETTETH akan naik lebih tinggi tahun ini? BRETTETH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BRETTETHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

BRETT (BRETTETH) Kemas Kini Industri Penting

