BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Bridgent langsung hari ini ialah 0.00004415 USD.BRIDGENT modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata BRIDGENT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Bridgent langsung hari ini ialah 0.00004415 USD.BRIDGENT modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata BRIDGENT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai BRIDGENT

Maklumat Harga BRIDGENT

Apakah BRIDGENT

Kertas putih BRIDGENT

Laman Web Rasmi BRIDGENT

Tokenomik BRIDGENT

Ramalan Harga BRIDGENT

Sejarah BRIDGENT

BRIDGENT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang BRIDGENT-ke-Fiat

BRIDGENT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Bridgent Logo

BridgentHargae(BRIDGENT)

1 BRIDGENT ke USD Harga Langsung:

$0.00004415
$0.00004415$0.00004415
+18.36%1D
USD
Bridgent (BRIDGENT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:12:03 (UTC+8)

Bridgent Harga Hari Ini

Harga langsung Bridgent (BRIDGENT) hari ini ialah $ 0.00004415, dengan 18.36% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BRIDGENT kepada USD penukaran adalah $ 0.00004415 setiap BRIDGENT.

Bridgent kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BRIDGENT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BRIDGENT didagangkan antara $ 0.00003713 (rendah) dan $ 0.00004492 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BRIDGENT dipindahkan +1.82% dalam sejam terakhir dan +37.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 118.46K.

Bridgent (BRIDGENT) Maklumat Pasaran

--
----

$ 118.46K
$ 118.46K$ 118.46K

$ 441.50K
$ 441.50K$ 441.50K

--
----

9,999,999,999
9,999,999,999 9,999,999,999

MATIC

Had Pasaran semasa Bridgent ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 118.46K. Bekalan edaran BRIDGENT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999999999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 441.50K.

Bridgent Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00003713
$ 0.00003713$ 0.00003713
24J Rendah
$ 0.00004492
$ 0.00004492$ 0.00004492
24J Tinggi

$ 0.00003713
$ 0.00003713$ 0.00003713

$ 0.00004492
$ 0.00004492$ 0.00004492

--
----

--
----

+1.82%

+18.36%

+37.83%

+37.83%

Bridgent (BRIDGENT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bridgent hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000068485+18.36%
30 Hari$ -0.00020685-82.42%
60 Hari$ -0.04805585-99.91%
90 Hari$ -0.02495585-99.83%
Perubahan Harga Bridgent Hari Ini

Hari ini, BRIDGENT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000068485 (+18.36%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBridgent

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00020685 (-82.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bridgent

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BRIDGENT mengalami perubahan sebanyak $ -0.04805585 (-99.91%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bridgent

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.02495585 (-99.83%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bridgent (BRIDGENT)?

Semak Bridgenthalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Bridgent

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Bridgent pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Bridgent?

Several key factors influence Bridgent (BRIDGENT) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development progress and technological updates
4. Partnership announcements and ecosystem expansion
5. Token utility and adoption within the platform
6. Regulatory news affecting DeFi projects
7. Supply and demand dynamics
8. Community engagement and social media presence
9. Competitive landscape in the bridging/cross-chain sector
10. Macroeconomic factors affecting risk assets

Mengapa orang ingin tahu harga Bridgent hari ini?

People want to know Bridgent (BRIDGENT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment opportunities, and managing risk exposure in their crypto holdings.

Ramalan Harga untuk Bridgent

Bridgent (BRIDGENT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BRIDGENT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Bridgent (BRIDGENT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Bridgent berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Bridgent yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk BRIDGENT ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Bridgent Ramalan Harga.

Perihal Bridgent

BRIDGENT is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate seamless transactions across different blockchains, thereby promoting interoperability among various crypto assets. The general purpose of BRIDGENT is to bridge the gap between distinct blockchain networks, allowing for the smooth transfer of digital assets from one blockchain to another. It employs a unique consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of its network. While the specifics of its supply and issuance model are not widely known, BRIDGENT's primary use case is in the realm of cross-chain transactions and blockchain interoperability, providing a critical solution to the challenge of siloed blockchain networks.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Bridgent dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Bridgent? Membeli BRIDGENT adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Bridgent. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Bridgent (BRIDGENT) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Bridgent akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Bridgent (BRIDGENT)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Bridgent

Memiliki Bridgent membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Bridgent (BRIDGENT) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Bridgent (BRIDGENT)

Bridgent is a cross-chain coordination and execution engine that enables assets, smart contracts, and data to flow seamlessly between multiple blockchains. Its main roles include: Providing secure and efficient cross-chain communication; Enforcing compliance with an execution filter layer; Offering a unified API to reduce development complexity; Supporting real-time state synchronization across chains.

Bridgent Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bridgent, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Bridgent Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bridgent

Berapakah nilai 1 Bridgent pada tahun 2030?
Jika Bridgent berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Bridgent berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:12:03 (UTC+8)

Bridgent (BRIDGENT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang Bridgent

BRIDGENT USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek BRIDGENT dengan leveraj. Terokai BRIDGENT dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Bridgent (BRIDGENT) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Bridgent langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
BRIDGENT/USDT
$0.00004415
$0.00004415$0.00004415
+18.61%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04262
$0.04262$0.04262

+113.10%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1059
$0.1059$0.1059

+11.47%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007976
$0.00007976$0.00007976

+304.87%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000316
$0.0000316$0.0000316

+110.66%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.11653
$0.11653$0.11653

+65.05%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03797
$0.03797$0.03797

+62.19%

NexAIPhone

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000015573
$0.000015573$0.000015573

+53.74%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BRIDGENT-ke-USD

Jumlah

BRIDGENT
BRIDGENT
USD
USD

1 BRIDGENT = 0.00004415 USD