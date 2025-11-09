Bridgent Harga Hari Ini

Harga langsung Bridgent (BRIDGENT) hari ini ialah $ 0.00004415, dengan 18.36% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BRIDGENT kepada USD penukaran adalah $ 0.00004415 setiap BRIDGENT.

Bridgent kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BRIDGENT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BRIDGENT didagangkan antara $ 0.00003713 (rendah) dan $ 0.00004492 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BRIDGENT dipindahkan +1.82% dalam sejam terakhir dan +37.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 118.46K.

Bridgent (BRIDGENT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 118.46K$ 118.46K $ 118.46K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 441.50K$ 441.50K $ 441.50K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 9,999,999,999 9,999,999,999 9,999,999,999 Rantaian Blok Awam MATIC

Had Pasaran semasa Bridgent ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 118.46K. Bekalan edaran BRIDGENT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999999999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 441.50K.