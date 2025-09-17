Lagi Mengenai BRL

BRL Logo

BRLHargae(BRL)

1 BRL ke USD Harga Langsung:

+0.15%1D
USD
BRL (BRL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:21:51 (UTC+8)

BRL (BRL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

+0.10%

+0.15%

+2.61%

+2.61%

BRL (BRL) harga masa nyata ialah $ 0.1887. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRL didagangkan antara $ 0.187 rendah dan $ 0.1891 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRL sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRL telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, +0.15% dalam 24 jam dan +2.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BRL (BRL) Maklumat Pasaran

$ 206.04K
$ 206.04K$ 206.04K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

NONE

Had Pasaran semasa BRL ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 206.04K. Bekalan edaran BRL ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.

BRL (BRL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BRL hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000283+0.15%
30 Hari$ +0.0049+2.66%
60 Hari$ +0.0103+5.77%
90 Hari$ +0.0078+4.31%
Perubahan Harga BRL Hari Ini

Hari ini, BRL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000283 (+0.15%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBRL

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0049 (+2.66%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BRL

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BRL mengalami perubahan sebanyak $ +0.0103 (+5.77%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BRL

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0078 (+4.31%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BRL (BRL)?

Semak BRLhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BRL (BRL)

BRL tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BRL pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BRL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BRL di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BRL anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BRL Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BRL (BRL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BRL (BRL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BRL.

Semak BRL ramalan harga sekarang!

Tokenomik BRL (BRL)

Memahami tokenomik BRL (BRL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BRL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BRL (BRL)

Mencari cara membeli BRL? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BRL di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BRL kepada Mata Wang Tempatan

1 BRL(BRL) ke VND
4,965.6405
1 BRL(BRL) ke AUD
A$0.281163
1 BRL(BRL) ke GBP
0.137751
1 BRL(BRL) ke EUR
0.158508
1 BRL(BRL) ke USD
$0.1887
1 BRL(BRL) ke MYR
RM0.79254
1 BRL(BRL) ke TRY
7.787649
1 BRL(BRL) ke JPY
¥27.5502
1 BRL(BRL) ke ARS
ARS$277.090854
1 BRL(BRL) ke RUB
15.696066
1 BRL(BRL) ke INR
16.592391
1 BRL(BRL) ke IDR
Rp3,093.442128
1 BRL(BRL) ke KRW
260.275797
1 BRL(BRL) ke PHP
10.712499
1 BRL(BRL) ke EGP
￡E.9.070809
1 BRL(BRL) ke BRL
R$0.998223
1 BRL(BRL) ke CAD
C$0.258519
1 BRL(BRL) ke BDT
22.98366
1 BRL(BRL) ke NGN
282.061212
1 BRL(BRL) ke COP
$734.241135
1 BRL(BRL) ke ZAR
R.3.268284
1 BRL(BRL) ke UAH
7.768779
1 BRL(BRL) ke VES
Bs30.192
1 BRL(BRL) ke CLP
$179.0763
1 BRL(BRL) ke PKR
Rs53.560608
1 BRL(BRL) ke KZT
102.109344
1 BRL(BRL) ke THB
฿5.976129
1 BRL(BRL) ke TWD
NT$5.67987
1 BRL(BRL) ke AED
د.إ0.692529
1 BRL(BRL) ke CHF
Fr0.147186
1 BRL(BRL) ke HKD
HK$1.468086
1 BRL(BRL) ke AMD
֏72.15888
1 BRL(BRL) ke MAD
.د.م1.692639
1 BRL(BRL) ke MXN
$3.449436
1 BRL(BRL) ke SAR
ريال0.707625
1 BRL(BRL) ke PLN
0.675546
1 BRL(BRL) ke RON
лв0.803862
1 BRL(BRL) ke SEK
kr1.739814
1 BRL(BRL) ke BGN
лв0.311355
1 BRL(BRL) ke HUF
Ft61.929453
1 BRL(BRL) ke CZK
3.864576
1 BRL(BRL) ke KWD
د.ك0.0573648
1 BRL(BRL) ke ILS
0.628371
1 BRL(BRL) ke AOA
Kz172.013259
1 BRL(BRL) ke BHD
.د.ب0.0711399
1 BRL(BRL) ke BMD
$0.1887
1 BRL(BRL) ke DKK
kr1.186923
1 BRL(BRL) ke HNL
L4.949601
1 BRL(BRL) ke MUR
8.538675
1 BRL(BRL) ke NAD
$3.277719
1 BRL(BRL) ke NOK
kr1.839825
1 BRL(BRL) ke NZD
$0.313242
1 BRL(BRL) ke PAB
B/.0.1887
1 BRL(BRL) ke PGK
K0.788766
1 BRL(BRL) ke QAR
ر.ق0.686868
1 BRL(BRL) ke RSD
дин.18.632238

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BRL

Berapakah nilai BRL (BRL) hari ini?
Harga langsung BRL dalam USD ialah 0.1887 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BRL ke USD?
Harga semasa BRL ke USD ialah $ 0.1887. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BRL?
Had pasaran untuk BRL ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BRL?
Bekalan edaran BRL ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BRL?
BRL mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BRL?
BRL melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan BRL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BRLialah $ 206.04K USD.
Adakah BRL akan naik lebih tinggi tahun ini?
BRL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BRLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:21:51 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BRL-ke-USD

Jumlah

BRL
BRL
USD
USD

1 BRL = 0.1887 USD

Berdagang BRL

BRLUSDT
+0.37%

Sertai MEXC Hari Ini

